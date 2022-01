Tras la Pascua Militar no se ha visto a los Reyes Felipe y Letizia, de hecho, ni siquiera acudieron a casa de Jesús Ortiz para tomar el tradicional roscón de Reyes. Será esta semana cuando retomen la agenda, siendo este miércoles cuando está previsto que la Reina acuda a una reunión de trabajo de la Federación Española de Enfermedades Raras. Casi seis días han estado desaparecidos, lo que ha desatado los rumores acerca de las causas. Tanto es así que hay quien incluso afirma que esto se debe un contacto estrecho con un positivo en covid, una información que hemos querido contrastar desde SEMANA con Casa Real.

Según el blog ‘Letizia de princesa a reina’, doña Letizia y don Felipe supieron que habían tenido contacto estrecho «después de la Pascua Militar, de ahí a que acudieran al acto con total normalidad». En él insisten en que estarán confinados hasta entonces, no obstante, Zarzuela nos aportan otros datos. Nos explican que, a pesar de que los actos oficiales con cobertura de prensa no se retomen hasta el día 12 de enero, sus Majestades «pueden estar trabajando en el despacho», por lo que el hecho de que no haya actos hasta ese día no quiere decir que no hayan vuelto al trabajo. De momento, desde Casa Real no han emitido comunicado oficial al respecto al resto de medios.

Llamaría la atención que estuvieran confinados si se analizan las medidas que hay en nuestro país ahora. A pesar de que durante las Navidades los contagios se han convertido en imparables, si tienes la pauta completa de la vacuna -como es el caso de nuestros Reyes- estás exento de guardar cuarentena. Eso sí, si sigues con ‘Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 del 22 de diciembre’, deberías de realizar solo actividades esenciales y reducir al máximo las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla.

Los Reyes en varias ocasiones se han visto obligados a confinarse de manera preventiva tras haber tenido contacto estrecho con un positivo, cuarentenas que han hecho oficiales desde Casa Real. Ejemplo de ello cuando la Reina lo hizo tras ver a Irene Montero, Ministra de Igualdad, en el mes de marzo o el Rey Felipe a finales de noviembre cuando tuvo contacto con alguien del que no se reveló la identidad, ya que cuando pasó su agenda era privada. Tras el día de Reyes y tras unos días sin actos oficiales, este jueves Felipe VI estará en el Palacio Real, donde tendrá lugar el tradicional acto en el que el Rey recibirá las Cartas de los embajadores acreditados representantes de las siguientes naciones: Gran Ducado de Luxemburgo; de la República de Finlandia, de Irlanda, de la República Árabe de Egipto, de la República Argelina Democrática y Popular, y de la República de Indonesia. Al día siguiente, el día 14, el Rey visitará el Centro de Inteligencia de Fuerzas Armadas a las afueras de Madrid.