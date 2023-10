Los Reyes Felipe y Letizia recrean su romántica foto 20 años después

Una foto que ya forma parte de la historia de nuestro país. Estamos hablando de la imagen que protagonizaron el entonces Príncipe de Asturias con la periodista de Televisión Española Letizia Ortiz durante la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias celebrados en 2003. La instantánea, que se produjo días antes de anunciar su compromiso oficial, ha sido recordada en un sinfín de ocasiones y con motivo de este 20 aniversario, Zarzuela ha distribuido la foto que conmemora la fecha. Los ahora Reyes de España han escenificado el mismo instante ante las miradas cómplices y las sonrisas del personal de TVE.

Fue la primera imagen que tenemos de los actuales Reyes juntos. El hijos de don Juan Carlos y doña Sofía tenía 35 años y quiso proteger al máximo su relación con doña Letizia, de 31. Ella era un rostro conocido de la televisión de nuestro país. Su primera instantánea consiguió pasar desapercibida en un primer momento y fue este romántico apretón de manos ante las cámaras cuando mantenían una relación en el más absoluto de los secretos. Su romance se confirmó solo unos días después, el 1 de noviembre de 2003. Mucho ha llovido de todo aquello y es que este año los monarcas han presidido los Premios Princesa de Asturias acompañados por sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La heredera al trono cumplirá la mayoría de edad, el próximo 31 de octubre, mismo día en el que jurará la Constitución.

La mirada cómplice entre Letizia y Felipe en Oviedo cuando nadie conocía su romance

Fue la primera ocasión en la que Letizia Ortiz como periodista acudía al Teatro Campoamor a cubrir los galardones en la cadena pública. Al año siguiente regresó, pero esta vez como Princesa de Asturias. Edición tras edición ha sido fiel a una de sus citas más especiales que ahora lleva el nombre de su primogénita: la Princesa de Asturias. El Rey Felipe saludó a todos los presentes y se detuvo con Doña Letizia quien estaba al lado de María Escario.

La entonces periodista se mostró algo tímida consciente de la repercusión que poco después tomarían las imágenes. No pudo evitar una sonrisa nerviosa. Llevaba un elegante traje de raya diplomática con top negro. Las instantáneas corrieron como la pólvora cuando aún no había redes sociales y tiempo más tarde la propia Reina Letizia se pronunciaría sobre aquel destacado episodio que marcaría el inicio de todo lo que estaba por venir."Tuve la suerte de cubrir los Premios Príncipe de Asturias. Me acuerdo delante del príncipe, de su Alteza Real, y de Graciano García diciendo: ‘¿Cómo no me dijiste que eras la nieta de Menchu?’ El príncipe me miraba y diría: ‘¿Y esta guaja qué?’".