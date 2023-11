El Rey Felipe VI y la Reina Letizia continúan con su ajetreada agenda oficial, esta vez en suelo danés. Tras el éxito rotundo de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, los monarcas ponían rumbo a Dinamarca donde eran recibidos con todos los honores por parte de la reina Margarita II y el resto de Familia Real. Nada hacía presagiar que un día después de su llegada, su visita se vería empañada por un escándalo protagonizado por Federico, el heredero al trono. Este martes salían a la luz unas imágenes de él recorriendo Madrid junto a Genoveva Casanova que corrían como la pólvora. Una situación compleja para doña Letizia y don Felipe que ha ensombrecido lo que debería haber sido un reencuentro feliz entre casa reales hermanas. Los monarcas han acudido a una cena de gala ese mismo día en el que, desplegando sus mejores sonrisas, han evitado que, al menos, se notara el contratiempo en sus rostros.

Los Reyes Felipe y Letizia en su primera aparición pública tras desvelarse el escándalo

La familia real danesa al completo llegaba a la Gliptoteca donde ha tenido lugar la cena de gala en honor a los Reyes Felipe y Letizia. Al heredero al trono se le ha visto tenso e incómodo. Lo mismo ha sucedido con su mujer, Mary de Dinamarca, guapísima de negro y falda verde de lentejuelas, a juego con doña Letizia. La madre de la Princesa Leonor también se ha decantado por las lentejuelas que ha lucido en un traje midi de color negro. El matrimonio danés no ha podido disimular el momento de tensión que viven después de que 'Lecturas' publicara las fotografías de Federico y Genoveva. Una polémica que no parece que vaya a dejar de protagonizar titulares en los próximos días. En el país de los monarcas españoles ha sido un auténtico escándalo que, a tenor de las informaciones, todavía no se trasladado al país nórdico.

Entre los detalles del encuentro entre Federico y Genoveva, se sabe que sucedió el pasado 25 de octubre. "En la secuencia queda registrado un paseo por El Retiro. Posteriormente, se dirigen a la casa de Genoveva Casanova y unas dos horas después salen juntos vestidos con otra ropa", han explicado en 'TardeAR'. Tras salir del domicilio de la mexicana, la pareja se dirigió a un céntrico restaurante, donde cenaron en un reservado. "Se marcharon a eso de la una de la madrugada y se dirigieron, de nuevo, a la casa de Genoveva. Entran y la siguiente secuencia de fotos es de Federico de Dinamarca saliendo a las 8:30 de la mañana con una 'maletita' con destino al aeropuerto", han sentenciado desde el programa que conduce Ana Rosa Quintana.

Una estrecha relación entre familias empañada por el escándalo de Federico

El 'papelón' que han tenido que interpretar los Reyes Felipe y Letizia ha sido épico, que han tratado de dar normalidad a la cita nocturna. Hacía 43 años que los Reyes de España no visitaban Dinamarca. Eso a pesar de la cordialidad y el evidente cariño que se profesan ambas familias reales. Una sintonía que quedó más que evidenciada con la antológica reverencia con la que agasajó Mary de Dinamarca a Felipe VI a su llegada al aeropuerto. También en la cercanía que han desplegado los unos con los otros durante los diferentes actos oficiales a los que han asistido hasta el momento. Su estrecha relación también descansa en los lazos familiares. La hermana de Margarita II, Ana María, es viuda del exrey Constantino de Grecia, hermano de la Reina Sofía. Don Felipe, por su parte, es padrino de Vicente, uno de los hijos mellizos de Federico y Mary de Dinamarca.

Paradójicamente, el Rey Felipe VI y su amigo y heredero al trono danés tienen la misma edad. Lo mismo sucede con la Reina Letizia, que ha cumplido este año 51 años, y Mary Donaldson. Las dos parejas reales se comprometieron el mismo año, hace dos décadas, y se dieron el 'sí, quiero' al siguiente. Federico y su mujer contrajeron matrimonio apenas ocho días antes que los Reyes. De hecho, la asistencia de la, por aquel momento, novia del Príncipe de Asturias a la boda real supuso la presentación oficial de Letizia Ortiz al resto de casas europeas.