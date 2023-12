Los Reyes y la familia Borbón hacen piña en el 60 cumpleaños de la Infanta Elena

La Infanta Elena ha logrado lo imposible. Reunir a toda su familia, o casi, para su 60 cumpleaños. Hoy es su gran día y no ha querido que nadie de sus seres queridos faltase a la cita. Para ello los ha convocado en el restaurante Pabú de Madrid, a cuya entrada hemos podido ver un auténtico desfile de looks de Borbones como hacía mucho tiempo que no se daba. Al menos en público. Para empezar, hemos vuelto a ver 'juntos' a los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Unir a sus padres de nuevo bajo el mismo techo es, sin duda, un inmejorable regalo. Y a partir de ahí, el resto... Entre ellos los Reyes Felipe y Letizia, quienes no han fallado en un día tan importante, a pesar de que no suelen prodigarse junto a la cumpleañera en citas privadas.

Doña Elena ha llegado al lugar a mediodía, a bordo de su propio coche, tras salir del trabajo en la Fundación Mapfre, situada en el céntrico Paseo de Recoletos de Madrid. Vestida con un look informal, con pantalones, botas y plumas para protegerse contra el frío, la duquesa de Lugo no podía ocultar su felicidad. Su convocatoria de cumpleaños ha sido todo un éxito.

La fiesta ha tenido lugar en el restaurante Pabú, un local regido por el chef Coco Montes, que combina la cocina vegetariana con un toque afrancesado. Por allí hemos visto pasar a ilustres invitados, empezando, como decimos, por los Reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía. Estos no estaban juntos desde el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, que se festejó en el palacio de El Pardo, el pasado 31 de octubre. Al tratarse de un evento privado no hubo fotografías del interior y eso nos privó de una 'cumbre Borbón' de máxima altura. En esta ocasión la reunión se ha repetido, pero la diferencia es que de menos postín y que está a la vista de todos.

La llegada de los Reyes Felipe y Letizia ha sido de lo más sorprendente. Han aparecido caminando juntos por la acera, muy sonrientes y relajados, saludando a los medios de comunicación que esperaban a las puertas del restaurante. La Reina Letizia iba a cuerpo, con un estilismo a base de top negro de punto y pantalones de lana anchos. Como vemos, el código de etiqueta era relajado, sin demasiados protocolos, como corresponde a los gustos de la Infanta Elena, considerada la Borbón más castiza.

Con su presencia, los Reyes confirman que su relación con la Infanta Elena es tan cercana como siempre. A pesar de que algunas veces se habla de frialdad y distanciamiento entre ellos, los soberanos están ahí en primera línea para felicitarla en su gran día.

Y cómo no, sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica de Marichalar. El joven ha aterrizado en Madrid junto a su abuelo procedente de Emiratos. Su madre no podía estar más satisfecha de tenerlos a su lado. A su salida, la Infanta manifestaba a los medios su felicidad: "Todos en familia", ha resaltado.

El 60 cumpleaños de la Infanta Elena, un éxito de convocatoria y una demostración de fuerza

Tampoco ha faltada su hermana, la Infanta Cristina, que ha llegado al restaurante con su madre. Tres de sus cuatro hijos, Juan, Pablo e Irene, lo han hecho acompañando a la princesa Irene de Grecia, quien iba del brazo de su sobrina Alexia de Grecia, hija mayor del exrey Constantino, hermano de Doña Sofía, fallecido a principios de este año. Por supuesto, a la cita también han comparecido la Infanta Margarita, tía de la homenajeada, con su marido, Carlos Zurita, y sus dos hijos, Alfonso y María (esta también se ha llevado a su hijo Carlitos); y Simoneta Gómez-Acebo, hija de la también fallecida Infanta Pilar.

En definitiva, la fiesta por el 60 cumpleaños de la Infanta Elena ha sido todo un éxito a muchos niveles. Personal, por supuesto, pues demuestra el cariño de la familia por ella; y público, como símbolo de unión de los Borbón.