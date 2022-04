El rey Juan Carlos está acompañado por su familia durante esta Semana Santa. El monarca emérito ha recibido la visita de sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y parte de sus nietos. Un primero posado familiar que se produce en Abu Dabi donde permanece don Juan Carlos desde el verano de 2020.

En la imagen que ha sido difundida vemos al rey emérito muy arropado por sus nietos. Sobre todo, destaca la complicidad que demuestra Victoria Federica de Marichalar con su abuelo. En más de una ocasión se ha señalado que es su nieta favorita. Mientras que es la primera vez que vemos a la infanta Cristina acompañada de sus cuatro hijos desde que saltara la noticia de su separación de Iñaki Urdangarin.

El posado familiar junto al rey Juan Carlos

Tras casi dos años en Abu Dabi, esta imagen cuenta con una especial relevancia, es la primera que se difunde en la que vemos al rey emérito posar arropado por su familia. Ha recibido la visita de sus dos hijas, quienes durante este tiempo han acudido en distintas ocasiones a los Emiratos Árabes para estar al lado de su padre. También es la primera vez que vemos a la infanta Cristina posar junto a sus cuatros hijos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, desde que se viera salpicada por el escándalo. En enero de este mismo año conocimos la nueva relación de Iñaki Urdangarin con una compañera del despacho en el que trabajaba, la vitoriana Ainhoa Armentia.

Mientras que la infanta Cristina está acompañada de todos sus hijos, no así su hermana Elena. Se echa en falta la presencia de Felipe Juan Froilán. En la instantánea vemos cómo la familia ha posado con una indumentaria muy deportiva, incluso el rey Juan Carlos lleva unos cómodos pantalones vaqueros y un chaleco. Una vestimenta propia de unas informales y relajadas vacaciones.

La reaparición de la princesa Leonor

Mientras el rey Juan Carlos recibe la visita de sus hijas y parte de sus nietos en Abu Dabi, en España esperamos la reaparición de la princesa Leonor. Será este mismo sábado y se producirá después de seis meses. La heredera al trono, que está estudiando en el internado UWC Atlantic College de Gales, ha regresado a nuestro país con motivo de la Semana Santa. Junto a los reyes Felipe y Letizia y su hermana, la infanta Sofía, acudirá al Centro de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE) de refugiados procedentes de Ucrania. Un centro situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casa Real también ha confirmado que la Familia Real no acudirá a la tradicional Misa de Pascua el próximo Domingo de Resurrección en la catedral de Palma de Mallorca. Una cita habitual en su agenda que los últimos dos años se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. La principal razón de que este año no veamos el posado familiar se debe a los tiempos convulsos que atravesamos a consecuencia de la guerra de Ucrania. No se desea mostrar a la familia en un evento que resulta de carácter festivo. Y se están midiendo al máximo los actos oficiales programados.

Las intenciones de don Juan Carlos

A principios del pasado mes de marzo, el rey emérito mandó una carta dirigida a su hijo en la que se manifestaba sobre sus posibles planes de regresar a nuestro país. «En agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España, para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad», señalaba la misiva.

«Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata», añadía don Juan Carlos en la carta. También indicaba que deseaba continuar residiendo «de forma permanente y estable en Abu Dabi» y añadía sus deseos de volver «con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos». Don Juan Carlos subrayaba que sus visitas «como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible».

