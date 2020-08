Tras la decisión del rey emérito de marcharse de España, la gran incógnita es: ¿Qué pasa con la Reina Sofía? ¿Se va con él o se quedará en nuestro país?

Esta tarde, el Don Juan Carlos ha anunciado su decisión de irse de España. Salpicado por el escándalo tras ser investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, el rey emérito ha dicho mediante un comunicado que se va del país.

En una carta enviada a su hijo, Felipe VI, el emérito señala: «Majestad, querido Felipe: Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen». En el mensaje, el monarca recuerda el da que decidió retirarse de la vida pública: «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España».

Don Juan Carlos: «Siempre he querido lo mejor para España»

«Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona. Con mi lealtad de siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu padre», concluye el mensaje. El escrito no menciona en ningún momento a la Reina Doña Sofía, cuyo destino no se ha precisado en el comunicado. ¿Se marchará con su marido a ese destino fuera de nuestras fronteras que aún no ha sido revelado? ¿O se quedará en España apoyando a su hijo y dando sostén a la Corona?

Carmen Rigalt: «Sofía se quedará haciendo el papel de Reina Madre»

Ahora que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, el padre del Rey tiene claro que lo mejor para la Institución es poner tierra de por medio. Pero, ¿qué decisión tomará la emérita? «Lo más probable es que se quede en España. Me inclino a pensar que se quedará aquí. Ellos, como bien sabemos, no son un matrimonio. No son dos novios tiernos. Lo suyo no es el ‘contigo pan y cebolla», ha explicado Carmen Rigalt a SEMANA. «Prácticamente viven separados. Supongo que se quedará aquí y participará en algún acto puntual. Seguirá apoyando a su hijo e incluso seguirá asistiendo a algún acto que se le pida, como quien dice echando una mano. En realidad creo que se quedará haciendo un poco el papel de Reina madre».

A Rigalt la noticia de la marcha de Don Juan Carlos al extranjero no la ha pillado por sorpresa. «Se había convertido en una crónica de una marcha anunciada. Pero es una marcha del rey mayor en consenso. Es una decisión conjunta entre el padre y el hijo por varias razones. Entre ellas, la más importante es el deseo del rey emérito de buscar alejarse del foco mediático», apunta.

Algunas voces han apuntado a que el emérito podría marcharse a la República Dominicana, pero Carmen Rigalt no cree que emprenda vuelo tan lejos: «No tengo ni idea a dónde irá. En cualquier caso sería en Europa. No lo imagino yendo a América. Siempre se ha dicho que la Casa Real estaría a disposición de la justicia. Por eso jamás habría una huida y se quedaría cerca».

Pilar Eyre: «Me extraña que no haya un reconocimiento a nivel personal de qué va a pasar con la Reina»

Por su parte, Pilar Eyre se ha mostrado «conmocionada» tras conocer la decisión de Don Juan Carlos. «Me ha emocionado esta noticia porque el reinado de don Juan Carlos forma parte de mi vida. Estoy viviendo un momento histórico», ha reconocido. La periodista y escritora ha destacado que el emérito «manifiesta que no va a utilizar ningún bien de propiedad del Estado. Él mismo se está apartando y está reconociendo que ha obrado mal y no tiene derecho a utilizar patrimonio del pueblo español».

El «Me sorprende que no haya alusión o comentario y no se explique cuál va a ser la situación de su mujer, la Reina Sofía. Recordemos que la Reina no es reina por mandato divino. No ha caído un rayo del cielo y la ha hecho reina. Es Reina porque estaba casada con Don Juan Carlos y me extraña que no haya un reconocimiento a nivel personal de qué va a pasar con la Reina o de qué va a pasar incluso de él respecto a la reina».