La Princesa Leonor empieza la cuenta atrás para su gran día. El próximo 31 de octubre cumple 18 años y, más allá del feliz acontecimiento, su mayoría de edad también se va a a celebrar a lo grande con varios actos institucionales. Ese día la heredera al trono jura la Constitución ante el Congreso y, posteriormente, recibirá de manos de su padre, el Rey Felipe, el Collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real, a lo que seguirá un almuerzo con todas las autoridades del Estado, en el que Leonor pronunciará unas palabras. La Princesa Leonor también se dejará ver en un desfile por las calles del centro de Madrid que se prevé multitudinario. En todos estos momentos de la mayor relevancia pública estarán presentes sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana menor, la Infanta Sofía, que regresa desde su internado en Gales para estos eventos. A ellos también se sumará el Rey Juan Carlos, aunque con una serie de condiciones y de manera mucho más privada.

Aunque Don Juan Carlos había sido apartado de cualquier representación oficial, Carlos Herrera ha podido saber que estará presente en esta fecha tan importante para su nieta en un segundo plano. Lógicamente esta es una cuestión que está generando mucho debate. ¿Debe ser excluida una personalidad de su estatus en un acto así? La respuesta cuenta con opiniones a favor y en contra, motivo por el que Casa Real ha tomado una serie de medidas que COPE ha sacado a relucir, entre las que está la prohibición de que el Rey emérito duerma en Palacio. Es por ello que, cuando finalice la comida, tendrá que poner de nuevo rumbo a Londres.

Del mismo modo, Casa Real ha considerado oportuna la declinación de la invitación de la Reina Sofía a los actos públicos relacionados con la Jura de la Constitución de su nieta, la Princesa Leonor. Tal y como ha podido saber SEMANA, la Familia Real ha querido poner al mismo nivel tanto a Juan Carlos I como a su esposa, razón por la que, aunque se esperaba la presencia de esta última en el Congreso y en el Palacio Real, finalmente no será posible.

Los problemas judiciales del Rey Juan Carlos en los últimos años le han ocasionado su completa desaparición de la escena pública. Él mismo decidió, en enero de 2020, anunciar su 'jubilación' como miembro activo de la Casa Real. El 15 de marzo del mismo año, el Rey Felipe comunicaba que renunciaba a su herencia paterna y retiraba la asignación pública a su padre.

Una decisión que iba destinada a reforzar la labor del llamado "núcleo duro" de la Familia Real, compuesto por los Reyes y sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, quienes han demostrado un encomiable esfuerzo de trabajo y transparencia para salvaguardar la imagen de la Corona.

El retiro del monarca emérito en Abu Dabi, en agosto de 2020, tampoco ha ayudado y no ha hecho sino ahondar en esta 'ruptura' familiar. Solo hemos vuelto a ver a Don Juan Carlos y Don Felipe juntos en escasas ocasiones (en los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra en Londres y en la despedida de Constantino de Grecia, en Atenas). No en España, al menos en público. De su paso por Grecia, en el cementerio familiar de Tatoi, se les pudo captar saludándose con dos besos.

El Rey Juan Carlos celebrará el 18 cumpleaños de Leonor en El Pardo

Ni siquiera ha habido encuentros durante las cuatro visitas a nuestro país que ha realizado hasta ahora Don Juan Carlos, siempre para navegar en Sanxenxo. Se cita uno en La Zarzuela tras la primera y fue a puerta cerrada. En la última, el pasado septiembre, llegaron a estar solo a 15 kilómetros el uno del otro, pero no pudo ser. No hubo entrevista entre ellos, aunque el monarca emérito había manifestado ante los medios, con gesto ilusionado, que "seguramente" se verían. Padre e hijo se comportan como entes absolutamente independientes y da la sensación de que no quieren 'mezclar'.

Siguiendo esta estrategia de separación de reinados se situaría la decisión de dejar al margen a Don Juan Carlos de la celebración institucional de la Princesa Leonor por su mayoría de edad. Una decisión que no solo compete a la monarquía, sino también al Gobierno de España, que ahora mismo está en funciones.

El Rey Juan Carlos no está invitado al Congreso ni al Palacio Real, pero en cambio sí se da por segura su asistencia a la fiesta privada con la que se festejará el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor.

Los fastos se trasladarán ya por la tarde noche al Palacio de El Pardo, situado a las afueras de Madrid, con la familia de la 'cumpleañera' reunida para agasajarla. Pero todo será privado, de puertas para adentro. Eso si la Casa Real no decide otra cosa, como facilitar posteriormente algún documento gráfico de la celebración en el interior. Por tanto, el papel de Don Juan Carlos en este evento histórico será meramente secundario.

El Rey Juan Carlos viaja desde Abu Dabi para felicitar a su nieta Leonor

El soberano emérito, de 85 años, viajará desde Abu Dabi para compartir la mayoría de edad de su nieta Leonor y allí se reencontrará con otros miembros de la familia. Tanto los Borbón como los Ortiz.

Se habla de las Infantas Elena y Cristina, tías de Leonor, además de los hijos de ambas. Los cuatro vástagos de Iñaki Urdangarin, que en el último año se han convertido en todas unas estrellas mediáticas, en especial Pablo, son muy esperados. Y, por supuesto, no faltará tampoco la Reina Sofía, su abuela paterna, con la que la Princesa acaba de encontrarse en Oviedo para los Premios Princesa de Asturias. Además de sus tías abuelas, la princesa Irene de Grecia y la Infanta Margarita con los suyos. El cónclave Borbón puede ser antológico.

Aunque, a decir verdad, de esta parte de la familia parece que ya hay una baja casi segura: Victoria Federica de Marichalar se perderá el 18 cumpleaños de su prima.

Victoria Federica de Marichalar viaja a Perú y se pierde el cumpleaños de Leonor

Y eso se debe a que tiene programado un viaje a Perú con un grupo de amigos, con los que disfrutará de muchos planes, entre ellos ver alguna corrida del torero Andrés Roca Rey, gran amigo de la 'influencer'. Precisamente ahora acaban de protagonizar juntos una controvertida portada en la revista Fearless, para la que no habrían dado permiso y por la estarían solicitando 30.000 euros. Este viaje, previsto con antelación, tampoco favorece la imagen de su buena relación con su prima 'royal'.

De parte de la Reina Letizia no se duda de que allí estarán Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, abuelos de la Princesa Leonor, además de su tía Telma y las hijas de esta. Quizás también se sume Carla Vigo, que es prima hermana de Leonor.

Todo esto quedará al margen de las cámaras de televisión, aunque las puertas y alrededores de El Pardo serán todo un hervidero. La Princesa Leonor soplará las velas de la tarta por su 18 cumpleaños para poner el broche de oro a una jornada personal muy importante, que además significará su 'puesta de largo' institucional.

1 de 10 El Rey Juan Carlos no estará en los principales actos institucionales de la mayoría de edad de la Princesa Leonor Don Juan Carlos no está invitado a la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor en el Congreso. Tampoco al evento posterior en el Palacio Real. 2 de 10 El Rey emérito, excluido del Congreso y el Palacio Real El monarca, quien fuera Jefe del Estado durante 39 años, no participará en este acontecimiento histórico en el que su sobrina, la Princesa Leonor, se confirma como heredera al Trono ante el pueblo español. 3 de 10 El monarca sí está invitado a la fiesta privada del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor La presencia del Rey Juan Carlos se da por segura en la fiesta familiar que tendrá lugar en el palacio de El Pardo en honor de la Princesa Leonor. 4 de 10 La Infanta Elena, fiel escudera de su padre, también estará en la fiesta familiar La Infanta Elena, la mayor de los tres hijos de los Reyes Juan Carlos y Sofía, y tía de la heredera, está convocada al festejo privado de cumpleaños. 5 de 10 Froilán de Marichalar, un primo muy mediático Froilán de Marichalar, el mayor de los primos hermanos de la Princesa Leonor, tendrá que viajar desde Abu Dabi, donde ahora reside con su abuelo, para felicitar a la protagonista. 6 de 10 Victoria de Marichalar causa baja del cumpleaños de Leonor: ira a Perú a ver al torero Roca Rey Un viaje a Perú entre amigos parece que impedirá a Victoria de Marichalar mostrarle sus mejores deseos a su prima Leonor en persona durante su gran fiesta familiar. 7 de 10 La Infanta Cristina y sus hijos, invitados en El Pardo A la otra tía paterna, la Infanta Cristina, se la espera con sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin. 8 de 10 Pablo es la estrella del clan Urdangarin El atractivo jugador de balonmano viajará desde Barcelona a Madrid para tirar de las orejas a su prima Leonor en este gran día. 9 de 10 Paloma Rocasolano, la abuela materna Paloma Rocasolano, la madre de la Reina Letizia, acudirá a El Pardo en representación de la familia materna de la Princesa Leonor junto a otros miembros de su familia. 10 de 10 Telma Ortiz y su pareja, del clan Ortiz Rocasolano Por supuesto también se espera ver a Telma Ortiz, tía de la Princesa Leonor, junto a su pareja, el abogado Robert Gavin Bonnar, padre de su hija pequeña.