El Rey Juan Carlos cumple 86 años el 5 de enero. Han pasado más de tres años desde que el padre de Felipe VI decidió establecerse definitivamente en Abu Dabi, y sin embargo, cada vez son más las ocasiones en las que aprovecha para viajar a España. Pero esto no va a suceder en su cumpleaños. El marido de doña Sofía tiene previsto que sea en su nuevo hogar donde se celebre su nueva vuelta al sol en compañía de una multitud de seres queridos.

La residencia escogida por Juan Carlos I cuenta con más de mil metros cuadrados y 4 mil de jardín que albergan incluso una sala de cine en la que pueden disfrutar de una película hasta 18 personas. Un amplio espacio al que se accede en barco y en el que el que fuera monarca español cuenta con el apoyo de tres ayudantes de cámara, cuatro escoltas, el equipo médico del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan y su médico personal, el doctor Manuel Sánchez. Todos ellos se aseguran de que el Rey emérito esté en condiciones óptimas, más ahora que su cumpleaños está a la vuelta de la esquina.

Como no podía ser de otra manera, Froilán se convertirá en uno de los invitados estrella a la velada. Han pasado varios meses desde que le nieto del Rey Juan Carlos también hizo de Abu Dabi su principal residencia, lo que ha hecho que se consolide como uno de los pilares fundamentales en la vida de su abuelo. Pero la presencia de miembros de la Familia del Rey en esta cita no queda ahí. Se espera que también viajen hasta los Emiratos Árabes Unidos tanto la Infanta Elena como la Infanta Cristina, además de otros rostros conocidos de la talla de Alicia Koplowitz y el exjefe de la Casa Real, Fernando Almansa.

El objetivo del gran festejo del Rey Juan Carlos por su cumpleaños

Tal y como asegura ‘Vanity Fair’, todos ellos han tenido oportunidad de confirmar su asistencia en el que apunta a ser el evento que marcará el inicio del año: “Yo creo que al final los que van a ir son a los que realmente no les importa, no tienen ningún poder o no les importa absolutamente nada que los señalen como partidarios de don Juan Carlos frente a don Felipe”, señalaba Pilar Eyre para Onda Cero.

Además, la periodista ha dejado claro que los invitados tendrán que hacerse cargo del coste de los vuelos, aunque el Rey Juan Carlos les ofrezca alojamiento en Abu Dabi durante unos días con una condición. Esta no es otra que todos ellos se adapten a la temática de la fiesta, con un dress code inspirado en Marbella.

Si algo está claro, es que este festejo estará marcado por una notable ausencia. No se espera que el Rey Felipe despeje su agenda oficial para acudir al cumpleaños de su padre, aunque podría decirse que este último prepara esta fiesta como declaración de intenciones: “Una de las finalidades de la fiesta es hacerlo público, porque precisamente por eso quiere hacer una gran fiesta, para poder explicarle a su hijo que él también tiene su apoyo y tiene gente que lo quiere”, ha comentado Eyre. ¿Conseguirá Juan Carlos acercarse al monarca de esta manera?