8 Las palabras de un enamorado Rey Juan Carlos

“Esta noche, en la cama, he pensado que estaba besándote, pero me he dado cuenta de que no eras tú, sino una simple almohada arrugada y con mal olor, de verdad desagradable”, escribía un jovencísimo Rey Juan Carlos durante su estancia en el buque Juan Sebastián Elcano, como así ha desvelado la periodista Pilar Eyre.

