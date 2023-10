El Rey Felipe ha retomado este lunes sus compromisos oficiales tras un fin de semana muy intenso. El pasado sábado 7 de octubre asistía junto a la Reina Letizia a la Jura de Bandera de la Princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza. Para ello ha viajado hasta el País Vasco, donde ha cumplido con dos actos. El monarca vestía un elegante traje azul marino (su estilo le ha valido figurar entre los 'royals' más elegantes del mundo), pero también sobresalía un elemento totalmente inesperado: una venda o férula en su mano izquierda.

El Rey Felipe ha acudido por la mañana a la celebración del 40º aniversario de la Confederación Empresarial Vasca en Bilbao y, posteriormente, a mediodía, se ha trasladado a Getxo para estar en el almuerzo y clausura con motivo del 125º aniversario del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. La jornada era especialmente soleada, en este 'veroño' que hace que a mediados de octubre haya gente en la playa. En otro sentido, el soberano también se ha encontrado con una cálida acogida en aquellas tierras.

¿Acaso el Rey Felipe se ha lesionado? Si es así, ¿cuándo, o dónde? En la ceremonia militar protagonizada por su hija mayor y otros 410 cadetes no la llevaba. En busca de respuestas y para evitar especulaciones, la Casa Real ha aclarado la cuestión y es que se trata de un "vendaje preventivo por una leve lesión en la muñeca". En concreto se trata de una tendinitis en la muñeca izquierda.

El Rey Felipe, estrechando manos sin problema

Esto no le ha impedido al soberano seguir al frente de sus compromisos, aunque para ello tuviera que estrechar decenas de manos. Al ser diestro no le ha supuesto mayor problema. En todo caso, solo el estético. Don Felipe ha saludado, chocado manos e incluso aplaudido. Y además, el propio Rey Felipe se ha encargado de restarle importancia agitando también la mano izquierda en alto, ya que no le ha afectado la movilidad.

Entre las causas que podrían haber ocasionado esta lesión del Rey Felipe se cuenta un partido de pádel que habría jugado este domingo ya de regreso en Madrid tras asistir al día grande de la Princesa Leonor. El monarca, de 55 años, es un gran aficionado a los deportes (vela, esquí...). Parece que una mala jugada o un apoyo inoportuno le ha conducido a esta situación, que, no obstante, pronto tendrá solución gracias a esta férula de sujeción.

Las próximas citas de los Reyes, con viaje a Dinamarca incluido

El próximo jueves 12 de octubre, los Reyes y la Princesa Leonor presidirán la Fiesta Nacional, primero con el tradicional desfile en Madrid y, posteriormente, con una recepción en el Palacio Real, a la que irá por primera vez la heredera. Por otro lado, hoy mismo se ha confirmado la próxima Visita de Estado de sus Majestades. Será a Dinamarca, invitados por la reina Margarita, los días 6, 7 y 8 de noviembre.