Las tomas falsas del discurso de Felipe VI por su mayoría de edad

Queda menos de una semana para que la Princesa Leonor haga historia en España. Será el próximo 31 de octubre cuando la heredera al trono cumpla la mayoría de edad y jure la Constitución. Dos hitos a los que también se enfrentó su padre cuando aún era Príncipe, concretamente en el año 1986. Unos recuerdos que ha rescatado Televisión Española con el objetivo de rememorar un momento muy especial que muy pronto volverá a repetirse, aunque con otra protagonista.

El archivo de la cadena pública ha permitido que los espectadores puedan conocer algunos de los secretos que permanecían guardados desde hace 37 años en torno al 18 cumpleaños del que fuera Príncipe de Asturias. El hijo de Juan Carlos I protagonizó una serie de tomas falsas previas a su mensaje definitivo, el cual fue grabado para ser posteriormente emitido en televisión. Unos clips de lo más divertidos en los que don Felipe lució el traje de cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, donde a día de hoy vive su primogénita.

Antes de jurar la Carta Magna, Felipe VI quiso enviar unas palabras a los españoles que había memorizado con anterioridad. Teniendo en cuenta los cortes de la grabación, todo apunta a que se grabaron varias tomas hasta que el joven quedó satisfecho con el resultado, y ahora, Televisión Española ha demostrado que hubo partes que no se le dieron del todo bien. Dada su inexperiencia ante las cámaras, el hijo de doña Sofía protagonizó una serie de clips en los que se mostró visiblemente nervioso, lo que hizo que sus declaraciones se vieran mucho más espontáneas.

El Rey Felipe, cuidadoso con cada detalle desde su juventud

Cuando tomó la palabra, el entonces heredero al trono entonó la primera frase: “Voy a prestar juramento ante las Cortes…”. Una oración que no terminó de gustarle lo suficiente: “No, es que he dicho juramento, y no mi juramento”, se justificaba. Unos minutos después volvía a intentarlo sin mucho éxito, al dejar su mente en blanco y no poder pronunciar el mensaje: “He visto la luz y me he despistado”, admitía entre risas e intentando quitar hierro al asunto.

Los intentos del hermano de la Infanta Elena no quedaron ahí, y cuando quiso “enviar un saludo cordial” tampoco lo hizo como le hubiera gustado, ya que, según él mismo indicaba, no había pronunciado bien la ’s’: “Cuando sale una ya no salen más”, decía el entonces Príncipe con una gran sonrisa frente al equipo de Televisión Española y de Casa Real. Todos ellos apoyaron en todo momento a un joven inexperto que carecía de las tablas que ahora hace gala en todas y cada una de sus apariciones públicas.

Han tenido que pasar casi cuatro décadas para que la cadena pública comparta con la audiencia una de las facetas más divertidas del monarca español. Cuando se emitió su mensaje, únicamente salieron a relucir las partes que el esposo de la Reina Letizia había elegido cuidadosamente en una de las fechas más importantes de su vida. Una elección que deja entrever que, con tan solo 18 años, el soberano ya sabía cómo colarse en el corazón de los ciudadanos.