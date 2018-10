La Reina Sofía se ha hecho cargo del ‘trabajo sucio’ en las tareas de representación de la Casa Real. A pesar de no formar ya del núcleo duro de la Institución, reservada a los Reyes Felipe y Letizia, así como de sus hijas, Leonor y Sofía, lo cierto es que la Reina Emérita no ha abandonado del todo la agenda oficial, ni tampoco los actos en los que una figura real es necesaria y los monarcas no desean o pueden asistir. Una tarea que realiza en solitario.