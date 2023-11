Con la resaca de la Jura de la Constitución y el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, la Reina Sofía ha celebrado su 85 cumpleaños. Su nueva vuelta al sol coincide con un momento particularmente triste para la monarca, a la que se le solicitó 'in extremis' no acudir al importante acto institucional de su nieta. La madre del Rey Felipe VI rompía a llorar el mismo día en el que se hacía pública la noticia. Coincidencia o no, varias fuentes aseguran que está situación le ha pasado factura, a lo que se suma la preocupación por la enfermedad de su hermana Irene de Grecia, su mayor apoyo. La fiesta de cumpleaños de la emérita ha reunido a parte de sus seres más queridos entre los que no se encontraba ni Froilán ni Victoria Federica. Aunque la ausencia de la 'influencer' a esta fecha señalada no es lo que ha suscitado el enfado de su abuela.

Un momento delicado para la Reina Sofía que se junta con la enfermedad de su hermana

La Jura de la Constitución fue un éxito rotundo, reforzando, más si cabe, la figura de la Princesa Leonor como futura Reina de España. Sin embargo, se vio empañada por la decisión de Casa Real de 'desinvitar' a sus abuelos maternos (Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz) y, especialmente, a la Reina Sofía. Tal y como pudo saber revista SEMANA, se quiso poner al mismo nivel a Juan Carlos I, que no fue invitado desde un primer momento, y a su esposa. La madre del Rey Felipe VI sí asistió, en cambio y como el resto de abuelos, a la celebración posterior en El Pardo por la mayoría de edad de Leonor. A su llegada en coche, se la pudo ver muy seria y cabizbaja. Una actitud que, sin duda, refuerza la idea de que no pasa por su mejor momento.

Sea como fuere, doña Sofía se convertía este jueves en la gran protagonista de la comida organizada en su honor. Ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela y ha contado con la presencia de, entre otros, su hijo y las Infantas Cristina y Elena, además de algunos de sus nietos. Más que llamativa era la presencia de Pablo Urdangarin en el cumpleaños de su abuela. El joven llegaba el mismo día a Madrid tras perderse la fiesta de su prima, al que sí acudieron sus hermanos Irene y Miguel. Todos han podido disfrutar de un menú compuesto por consomé, pescado y, de postre, helado. Por supuesto, además de la tarta para soplar las velas, han desvelado en 'TardeAR'.

"La emérita se ofreció, incluso, a rembolsarle el dinero a Victoria Federica"

Ninguno de los hijos de la Infanta Elena ha acompañado a la Reina Sofía en esta cita tan señalada para ella. Froilán se marchaba a Abu Dabi al día siguiente del cumpleaños de su prima. Eso sí, después de disfrutar de un planazo nocturno con amigos. Victoria Federica (Vic, para los amigos), por su parte, está de viaje de ocio en Perú con amigos. La joven de 25 años está disfrutando del país de su amigo Roca Rey al que verá torear en los próximos días. Un viaje que, de acuerdo con la periodista Paloma Barrientos, se lo ha pagado ella de su propio bolsillo y le habría costado unos 2.000 euros.

Coincidiendo con su 85 cumpleaños, se ha desvelado el motivo del enfado que tiene la emérita con Victoria Federica. No, en cambio con Froilán. "Doña Sofía tiene un disgusto tremendo por la elección de Victoria Federica. No ha podido entender, con la vida institucional intachable que ha llevado ella, cómo su nieta no estuvo en el cumpleaños de Leonor. La Reina Sofía le propuso, incluso, rembolsarle esos 2.000 euros de su propio bolsillo. Esto con el fin de que asistiera a la fiesta de su prima", han indicado desde el programa que presenta Ana Rosa Quintana.

Cabe recordar que la última vez que la Reina Sofía pudo celebrar su cumpleaños con todos los miembros de su familia fue cuando cumplió 80 años. De ese reencuentro en el Palacio de la Zarzuela sí trascendió una imagen oficial. Todo lo contrario a lo que ha sucedido en el cumpleaños de Leonor, cinco años después. Cero imágenes del cónclave Borbón-Ortiz. Una instantánea que, tal y como están las cosas, no se volverá a repetir próximamente.