La Reina Sofía monta el Belén en Madrid y el Rey Juan Carlos regatea en Sanxenxo

La Reina Sofía no para. Ha sido cumplir 85 años (el pasado 2 de noviembre) y relanzar su agenda de una forma espectacular. Pero no solo se trata de sus compromisos oficiales, sino que también está realizando una serie de salidas 'sorpresa' fuera de su trabajo estricto para la Casa Real. Esta mañana ha reaparecido en Madrid para cumplir no solo con una, sino con dos actividades. Doña Sofía ha acudido sonriente y ligera, luciendo un original traje de chaqueta, haciendo alarde de estilo juvenil y energía para rato. Todo ello mientras a unos cientos de kilómetros su esposo, el Rey Juan Carlos, disfruta de unos días dedicado a la vela en su refugio de Sanxenxo.

De momento, nada hace prever que vaya a haber un encuentro del matrimonio. La última vez que se vieron, y que además fueron captados juntos en el mismo coche, fue para asistir a la fiesta privada que tuvo lugar en el palacio de El Pardo para celebrar el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, el pasado 31 de octubre. Don Juan Carlos permanecerá en tierras gallegas hasta el próximo fin de semana, alojado como siempre en la casa de su amigo Pedro Campos y participando a bordo del Bribón en la regata del Desafío Barceló.

Los Borbón que sí se han vuelto a desplazar a Sanxenxo son la Infanta Margarita, hermana menor del emérito, y su sobrina María Zurita, junto al hijo de esta, Carlitos, tal y como hicieron en su anterior visita.

La Reina Sofía, de momento, continúa trabajando. Hoy ha comenzado la jornada asistiendo a la exposición "El mensaje detrás del cuadro de Botero", organizada por la Fundación Reina Sofía en colaboración con la Federación de Bancos de Alimentos, siendo esta también una de las grandes causas que ella amadrina. En esta cita, que ha tenido lugar en el Museo Fundación Reina Sofía, ubicado en el ayuntamiento de Madrid, la soberana emérita estaba acompañada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Este también coincidió con ella hace unos días durante su visita al popular Rastrillo de Nuevo Futuro, auspiciado ahora por su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo.

La obra de Fernando Botero, recientemente fallecido, ha llegado hasta ahí gracias al deseo del pintor colombiano de donarla a la fundación y así fue entregada en persona por el hijo del artista, Juan Carlos Botero. La pintura reproduce una mesa con alimentos sobre ella, como una piña, dos peras, un pedazo de sandía y un jarrón con uchuvas. La sorpresa está al darle la vuelta, pues en la parte de atrás se ve el mismo bodegón, pero sin comida. El objetivo es solidario, destinado a abastecer de alimentos a las personas más necesitadas.

Y la mañana no ha terminado ahí, ya que acto seguido la Reina Sofía y el edil madrileño también han compartido otro acto: la inauguración del Belén municipal instalado en el Patio de Operaciones de CentroCentro. Un conjunto escenográfico diseñado y realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid, según una obra original del artista José Luis Mayo, para el que se han montado 200 figuras únicas de estilo hebreo y una veintena de edificaciones llenas de detalles. A partir de este pistoletazo de salida típicamente navideño, el público ya puede visitarlo de forma gratuita.

La Navidad de la Reina Sofía en La Zarzuela

Se desconoce cómo pasará la Reina Sofía la inminente Navidad. Una de las cosas seguras es que el palacio de La Zarzuela volverá a recibir con los brazos abiertos a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, quienes este año han volado del nido, una para iniciar su formación castrense en la Academia de Zaragoza y la otra para cursar el bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales. Los Reyes Felipe y Letizia estarán encantados de tener a sus 'niñas' de nuevo en casa.

Así como la abuela paterna, Doña Sofía, que reside en el complejo de La Zarzuela, muy cerca de ellos, junto a su hermana menor, la princesa Irene de Grecia. Precisamente vimos juntas a las dos recientemente en un acto en el Palacio Real, que sirvió para apaciguar las noticias sobre los problemas de salud de esta última.

Este reencuentro de la Reina Sofía con la Familia Real se da por hecho. Lo que no se sabe es si el Rey Juan Carlos regresará a España para compartir estas fechas tan especiales con su familia. Ahora que cada vez son más frecuentes y 'normales' sus viajes desde Abu Dabi a nuestro país (y también mucho más discretos), puede que esta Nochebuena el monarca sí se coma el turrón con los suyos.