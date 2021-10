Este jueves comienzan los primeros actos dentro del marco de los Premios Princesas de Asturias con una gran ausente: la Reina Sofía

Quedan pocas horas para que dé comienzo el primer acto dentro del marco de los Premios Princesa de Asturias. Unos galardones en los que la princesa Leonor gana protagonismo ya que será la primera vez que acuda al concierto que se celebra este jueves en el Auditorio Palacio de Congresos “Príncipe Felipe» en Oviedo. Los Premios Princesa de Asturias supone el regreso de la heredera al trono desde su marcha a Gales para estudiar el primer curso de bachillerato. La joven no pudo estar presente en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, pero no iba a perderse esta cita. Sin embargo, sí que habrá una gran ausente: la Reina Sofía.

Será la primera vez en la historia en el que la Reina Sofía falte a su cita en los Premios Princesa de Asturias

La Reina Sofía no acudirá al teatro Campoamor donde su hijo, el Rey Felipe, y su nieta, la princesa Leonor, darán sendos discursos. Esta es la primera vez en la historia en el que la emérita falta a esta cita tan especial para la Familia Real, tal y como adelanta ‘Jaleos’. El motivo no es otro que su viaje a Grecia. Tiene previsto viajar a Atenas para acudir este sábado a la boda de su sobrino, Philippos y Nina Flohr, el hijo menor de Constantino y Ana María de Grecia. En este viaje no estará sola, ya que está previsto que le acompañe su hija, la infanta Elena. Ambas están invitadas a esta boda que debido a la pandemia provocada por el coronavirus tuvieron que retrasar. Aunque la pareja ya se casó por lo civil, ahora harán la gran fiesta que durará varios días.

Lo cierto es que todavía no se había confirmado que Doña Sofía no hiciera acto de presencia en los Premios Princesa de Asturias. Aunque era muy probable debido a que la gran fiesta nupcial de Philippos y Nina arrancará el viernes 22 con una fiesta por todo lo alto en el lago Vouliagmeni. Tras la fiesta en el lago, el sábado 23 tendrá lugar el gran día: la pareja se jurará amor eterno en una ceremonia religiosa en la catedral de la Anunciación de Santa María de Atenas. La cita, fijada a las cinco de la tarde, removerá muchos recuerdos a nuestra soberana. Y es que fue precisamente en esta iglesia donde se casó con Don Juan Carlos el 14 de mayo de 1962. Dos años después se convertirían en marido y mujer los padres del novio, los reyes Constantino y Ana María.

La Princesa Leonor regresa a España para acudir a sus premios

A pesar de que la Reina Sofía será la gran ausente de este día tan especial para la Familia Real. Quien sí estará presente será la Princesa Leonor, que además dará dos concursos e irá por primera vez al concierto de este jueves.