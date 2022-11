La Reina Sofía sopla este 2 de noviembre las velas de la tarta por su 84 cumpleaños. Un aniversario que quedará en la más estricta privacidad y que tendrá lugar probablemente en La Zarzuela y con su familia alrededor. Todos menos su esposo, el Rey Juan Carlos, quien desde hace más de dos años reside en Abu Dabi.

Pero más allá de los avatares históricos de su vida, gracias a los cuales llegaría a convertirse en la Reina de España, hay un perfil de Doña Sofía mucho más desconocido e interesante en el que merece la pena adentrarse. ¿Cómo es en la intimidad? ¿Qué le gusta? Sus aficiones, su carácter, sus comidas favoritas…

La madre del Rey Felipe alcanza esta avanzada edad en buena forma, todavía activa dentro de la agenda de la Casa Real y sin pensar en la jubilación. Ella siempre ha entendido su ‘profesión’ como una entrega a fondo y así lo está demostrando. Hace solo unos días la veíamos por última vez en público para asistir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que preside su nieta la Princesa Leonor. Acababa de regresar de Atenas, donde había visitado a su hermano menor, Constantino, quien está delicado de salud, y justo antes de ir a Oviedo había entregado un premio en El Escorial. Doña Sofía no para.

Nacida el 2 de noviembre de 1938 en el palacio de Psychiko, cerca de Atenas, fue la primogénita de los tres hijos de los reyes Pablo y Federica de Grecia y se convirtió en Reina de España. Estas son algunas de las curiosidades que han jalonado su destino y nos acercan más a su personalidad:

-En el internado: en 1951, con 13 años, ingresó en el internado de Salem, en Alemania, y descubrió rasgos de su carácter que no sabía: «Allí no había diferencias sociales. Valías por lo que hacías. En Salem me encontré a mí misma y me conocí. Supe que podía ser seria y alegre a la vez. Encontré un formidable desafío de libertad y responsabilidad. Durante cuatro años fue Sofía, a secas», contaba ella mucho tiempo después.

-Flechazo: así pensaba Sofía cuando conoció a Don Juan Carlos (entonces era un príncipe sin trono y le llamaban Juanito), durante un crucero del barco Agamenón, en 1954, para jóvenes casaderos de la realeza: «Era simpatiquísimo, muy divertido, bromista… Un gamberro». Cuando su esposo fue nombrado sucesor a título de Rey por Franco, este le dijo: «Sofi, ya está».

-La Reina Sofía es una reconocida melómana, con especial gusto por la música clásica. Fue gran amiga del violonchelista ruso Rostropovich. Pero tampoco se perdió el regreso de Isabel Pantoja en el Teatro Real, en 1985, tras la muerte de Paquirri. También le encantaban los Beatles.

–Sus amigas en la realeza: Doña Sofía se llevaba de maravilla con la reina Fabiola de Bélgica, española de nacimiento; y también con Grace de Mónaco. De sus coetáneas es con la reina Silvia de Suecia con la que muestra más complicidad e incluso suelen compartir actos oficiales de vez en cuando. Hace unos meses las vimos juntas en Salamanca.

–Amante de las joyas: de las buenas y de las ‘malas’. Doña Sofía lo mismo luce diamantes y esmeraldas como bisutería, de la que es una gran fan. Míticos son sus típicos ojos de la suerte griegos, que suele llevar a raudales en forma de cadenitas, collares, pulseras… Para ella, más es más.

–Animalista: su pasión por los animales le viene desde niña. Es una animalista confesa y, de hecho, buena parte de sus actividades actuales siguen centrándose en eso. Libera tortugas, amadrina pandas… En casa prefiere tener perros. A un terrier que tuvo, llamado Spotty, se lo llevaba siempre en los viajes oficiales.

–Adiós al tabaco: la Reina Sofía fue fumadora durante mucho tiempo, pero decidió dejarlo al cumplir los 60 años.

-Toros no: pese a la afición de su marido y otros Borbones a las corridas de toros, Doña Sofía rara vez ha asistido a las plazas.

–Su dieta: Doña Sofía siempre ha seguido un régimen de comidas saludable con abundancia de verduras y bien supervisado por ella en La Zarzuela. Es pescetariana, es decir, que come pescado, pero no carne.

–Ecologista: su amor por la fauna también se traslada a la naturaleza. Doña Sofía se ha convertido en una adalid ‘eco’ e incluso ahora acude como voluntaria a recoger basura en playas y montes.

–Aficiones: de jovencita le gustaba bailar y coleccionar estilográficas. La fotografía es otra de sus pasiones. Antes siempre tenía a mano su cámara de fotos. Ahora las hace con el móvil (que lleva a menudo colgado del cuello). También le entretienen mucho los juegos de mesa.

-Madura universitaria: Solo una semana después de ser proclamada Reina consorte, en noviembre de 1975, se veía a Doña Sofía sentada en un aula de la Universidad Autónoma de Madrid. Ávida de experiencias y conocimientos, la soberana se matriculó en un curso de Humanidades Contemporáneas, al que acudía conduciendo su coche Mini a la facultad como cualquier otra estudiante. En su juventud estudió Puericultura, pero también le hubiera gustado dedicarse a la Arqueología.

-Habla en inglés y cuenta chistes en español: aunque lleva toda la vida en España, la Reina Sofía prefiere comunicarse con sus hijos en inglés. También con su hermana menor, la princesa Irene, que vive con ella. Eso sí, una de sus facetas más sorprendentes es que cuenta chistes, ¡y eso lo hace en español!

-Reuniones secretas: la Reina emérita ha reconocido en alguna ocasión que ha asistido a las reuniones secretas del Grupo Bilderberg, un elitista grupo de mentes privilegiadas en diversos ámbitos.

La cara B de la Reina Sofía va mucho más allá de una vida marcada por la responsabilidad y nos revela a una mujer, pese a las apariencias, nada fría.

