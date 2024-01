La Reina Letizia, pillada de rebajas en una tienda de Zara

Estamos en plena época de rebajas y muchas aprovechamos para renovar vestuario a menor coste. Lo mismo hace la Reina Letizia. Ya sabemos que ella tiene un presupuesto incomparable con el resto de las mujeres de a pie, pero eso no significa que tenga que derrochar. Y no lo hace. De hecho, Letizia figura en el ránking de 'royals' que menos gastan en vestuario a lo largo del año. Su última salida nos demuestra que no tiene intención de arruinarse para seguir siendo una de las reinas que más atención acaparan dentro y fuera de nuestras fronteras gracias a su estilo. ¡La hemos pillado de rebajas! Sí, a ella también.

Y en un establecimiento cualquiera, de esos que todas hemos pisado alguna vez en la vida. Hablamos de Zara, el buque insignia del imperio Inditex que preside Marta Ortega. La Reina Letizia decidió ir de compras a la tienda de la céntrica calle Fuencarral en Madrid. No iba sola. La acompañaba su estilista de cabecera, Eva Fernández.

Aunque su actitud era de lo más discreta, tampoco pudo pasar inadvertida y varias testigos han dado fe de su presencia en la tienda. Tras preguntarse verdaderamente si se trataba de la soberana, y confirmarlo, una de las clientas ha contado a Telva que sería alrededor de las seis de la tarde cuando ambas mujeres entraron en el establecimiento y que se dirigieron directamente a la sección de rebajas. Al cabo de un rato en busca de los mejores descuentos y las prendas más apetecibles para sus looks, la Reina y su estilista "salieron con dos bolsas bien cargadas".

Otros detalles de la visita señalan que a Doña Letizia y a Eva Fernández las esperaba un coche oficial en la puerta de la tienda. Ambas se marcharon de Zara con dos grandes bolsas de regreso al palacio de La Zarzuela. Suponemos que en los próximas días o semanas descubriremos de qué ropa se trata.

La Reina Letizia es una gran aficionada a la marca fundada por Amancio Ortega. De entre sus hits recordamos un vestido mini rosa que lució en las vacaciones en Mallorca del año pasado, que le costó 30 euros; y un diseño midi verde que estrenó en los Premios Retina Eco y que rodaba los 40 euros.

La Reina Letizia, una compradora no derrochadora

Como sabemos, la soberana suele reciclar prendas en su vida oficial siempre que puede, darles no una, sino muchas vidas. Es imposible estar estrenando siempre y además es un gesto poco sostenible, nada acorde con la filosofía de consumo más responsable. Esta no es la primera vez que sorprendemos a la Reina Letizia de rebajas en reconocidas tiendas de moda, especialmente 'low cost'. Nos consta cuando acudió con sus dos hijas a una tienda de Mango o cuando, de nuevo junto a su estilista, adquirieron prendas en Massimo Dutti.

Desde que la estilista Eva Fernández llegó a su equipo, allá por 2015, la evolución de estilo de la Reina Letizia ha sido sobresaliente. Y gracias a ella la consorte ha abierto su abanico hacia un sinfín de número de nuevas marcas de moda españolas más pequeñas.

La Reina Letizia, de incógnito por las calles de Madrid

Tampoco es la primera vez que se avista a la Reina Letizia 'de incógnito' por Madrid realizando compras. No solo de moda. En la medida que puede, la esposa del Rey Felipe gusta mucho de mezclarse con el resto de la gente y saborear un poco el anonimato y el pulso de la calle. Entre sus últimas escapadas podemos citar su recorrido privado por la Feria del Libro de Madrid en 2023 o su incursión a la feria BioCultura, donde posó con algunos dueños en sus stands. Esta vez su paso por la tienda de Zara fue más discreto, pero igualmente fructífero.