La Reina Letizia se lanza a rapear por la salud mental

La Reina Letizia ha dado esta mañana un verdadero golpe de efecto. Hoy ha asistido en Madrid al acto por el Día Mundial de la Salud Mental, donde ha aparecido con un precioso vestido verde de Sandro Paris. Sin embargo, no es eso (solo) lo que ha dado que hablar, sino el momento en el que la soberana ha subido al escenario para tomar la palabra.

Cuando todos esperaban un discurso al uso, Doña Letizia ha empezado a declamar unas estrofas a un ritmo acompasado. Vamos, ¡ha rapeado! Además el autor de esas palabras, el rapero y compositor El Chojin, estaba en la sala.

"Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?", ha dicho la Reina.

La Reina Letizia 'rapea' con humor y actitud por la causa

Ella misma lo ha comunicado a la audiencia, pidiendo "perdón" por la osadía y por meterse en un terreno que obviamente no domina, pero en el que se defiende, sobre todo si es por una buena causa. Y la Reina Letizia tiene a la salud mental como otra de las causas importantes a las que presto apoyo y visibilidad dentro de sus quehaceres oficiales.

Doña Letizia ha aclarado después lo sucedido ante la audiencia: "No se me ocurriría tratar de rapera por respeto a los artistas de este género musical, pero sí me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación esta tarde o mañana titule: 'La Reina rapea por la salud mental', rapea entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este". Dicho y hecho.

La consorte ha advertido a los medios de comunicación presentes de que hoy, más que nunca, "la Reina 'ha rapeado' por la salud mental". Como buena periodista que fue antes de contraer matrimonio con Don Felipe y entrar en la realeza hace casi 20 años, ella sabe dar buenos titulares.

La Reina Letizia ha charlado con El Chojin y Edurne Pasabán

Tras el acto oficial ha tenido lugar un encuentro de la Reina Letizia con muchos de los asistentes, con los que ha podido charlar más detenidamente y donde no han faltado los consabidos 'selfies'. Entre las personas con las que se la ha visto están el rapero El Chojin, que le ha 'prestado' sus reflexiones al inicio, y la alpinista Edurne Pasabán.

Esta era la primera aparición de la Reina Letizia tras asistir el pasado sábado 7 de septiembre a la emocionante Jura de Bandera de la Princesa Leonor. Allí se la vio profundamente emocionada como madre. El próximo jueves 12 de octubre los Reyes y la heredera volverán a estar juntos para celebrar la Fiesta Nacional. De momento, nos quedamos con el rap de la esposa del Rey Felipe VI, que ha vuelto a mostrar su cercanía y buen humor.