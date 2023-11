La Reina Letizia, pillada in fraganti con su lipstick en pleno acto público

Vídeo: Casa S.M. el Rey

La Reina Letizia ha dado continuidad a sus compromisos oficiales al frente de la Corona. En esta ocasión, la consorte ha asistido al acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA sobre la innovación como clave para combatir la pobreza digital. Una cita para la que se ha desplazado hasta el Palacio del Marqués de Salamanca en Madrid, donde ha hecho gala de su exquisito gusto estilístico y ha demostrado, una vez más, que su imagen es muy importante para ella.

En pleno transcurso del evento, la Reina Letizia no ha tenido reparo en coger su lipstick y protagonizar una de las estampas del día. La esposa de Felipe VI ha retocado su maquillaje para lucir impecable cuando creía que nadie la estaba viendo, aunque se trata de un detalle que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación. No obstante, y mientras estaba llevando a cabo este gesto, la consorte ha permanecido atenta tanto a la proyección del vídeo sobre la digitalización de la FMBBVA y el posterior panel titulado “Microfinanzas en la era digital”. Una ponencia que ha contado con la participación de numerosos expertos en el ámbito.

El último (y favorecedor) look de la Reina Letizia

Para esta ocasión en clave working, doña Letizia ha hecho uso de un look impecable y que a buen seguro marcará tendencia de cara a los próximos meses. Una blusa blanca con lazada de corte lady bajo el sello de Carolina Herrera y unos nuevos pantalones verdes de sarga, textura brillante, cintura alta y pernera ancha y recta de Hugo Boss han compuesto el último atuendo de la Reina. Una elección con la que la madre de la Princesa Leonor ha dejado entrever que las tendencias continúan marcando su día a día y que permanece atenta a todas y cada una de ellas.

Para poner el broche de oro a su outfit, la nuera de Juan Carlos I se ha decantado por unos salones de color nude de tacón medio firmados por Lodi, los cuales estrenó su primogénita en los Premios Princesa de Asturias 2020. En lo que al pelo se refiere, Letizia ha recogido la parte delantera de su melena con unas horquillas invisibles a la vista para dar un toque rejuvenecedor (a la par que favorecedor) al resultado final. Un peinado que le ha permitido lucir sus pendientes de Gold&Roses realizados en oro rosa, diamantes y esmeraldas.

La consorte se queda sin su cita ineludible

Con este compromiso, la Reina ha puesto punto final a su semana, al menos de manera pública. Este jueves, 16 de noviembre, Sus Majestades tenían previsto acudir a una de las citas ineludibles en la agenda de doña Letizia. Esta no es otra que la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, una de las jornadas favoritas para la consorte en la que tiene oportunidad de coincidir con antiguos compañeros de profesión. Pero Casa Real ha optado por aplazarlo hasta nueva orden sin incidir en los motivos, que apuntan a la coincidencia con el debate de investidura del nuevo Gobierno.

Por ahora, no se espera que la madre de la Infanta Sofía protagonice ninguna salida de índole privada, aunque todo es posible. Sin ir más lejos, el pasado sábado, 11 de noviembre, la Reina se dejó ver en El Corte Inglés de Callao, en pleno corazón de Madrid, para esperar la fila marcada y obtener un ejemplar de ‘Las hijas de la criada’, obra escrita por su amiga y compañera de profesión, Sonsoles Ónega.

La llegada de la consorte al enclave mencionado llenó de alegría y de emoción a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’, que abrazó a la Reina y mantuvo una distendida charla con ella mientras los objetivos de los medios de comunicación las apuntaban. Unos minutos más tarde, la comunicadora cogió una de sus obras, galardonadas con el Premio Planeta 2023, y escribió una bonita dedicatoria: “Mi querida Let. La que has liado”, podía leerse. Unas palabras que reflejan el cariño que existe entre ambas y que permanece vigente pese al paso del tiempo.