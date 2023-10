La Reina Letizia, 'pillada' en la Jura de la Constitución de Leonor: los gestos que delatan sus nervios

Con el tiempo justo. Los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han salido del Palacio de la Zarzuela a las 10.49, apenas 11 minutos antes de que empiece el acto de juramento de la Constitución Española por la heredera al trono ante las Cortes Generales. A las 11 de la mañana de este miércoles, la comitiva real, escoltados por la Guardia Real ha llegado al Congreso de los Diputados. No han dudado en saludar a los presentes que se han acercado hasta el centro de la capital para vivir este momento histórico de cerca.

Tras un último y largo tramo hasta el Congreso de los Diputados, la comitiva real ha llegado a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados a las 11.10, con 10 minutos de retraso, ya que era a las 11 cuando tenía que haber dado comienzo el acto de juramento de la Constitución Española. Antes de que el Rey Felipe pasara revista al Batallón de Honores, la Familia Real ha escuchado el himno de España. Ha sido en este momento cuando hemos percibido los nervios de la Reina Letizia, consciente del día tan importante que iba a vivir su hija. Durante el himno de España, Letizia ha hecho un gesto clave. No ha podido evitar suspirar mientras se muerde los labios y después ha tragado saliva.

Este es uno de los gestos que más ha demostrado los nervios de Letizia

Letizia, Leonor y Sofía han estado acompañadas de Pedro Sánchez. Una vez que se han unido al Rey, se han acercado hasta la entrada del Congreso de los Diputados. Durante el paseo, Letizia ha vuelto a dejar claro que los nervios se han apoderado de ella y ha preferido mantener una conversación animada con sus hijas, ya que era consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella. Ha preferido entrenerse comentado con sus hijas algunas de las cosas que han visto antes de entrar en el Congreso de los Diputados.

No ha parado de hablar durante el paseo hasta el Congreso de los Diputados

La llegar a la escalinata del Congreso de los Diputados, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado han recibido a la Familia Real. Mientras se cruzaban algunas conversaciones, Letizia ha preferido estar pendiente de su hija Leonor, a la que se ha acercado. Ha querido colocarle la coleta que lucía, mostrando una vez los nervios con este tic, ya que su hija tenía la coleta perfectamente peinada.

No ha dudado en colocarle la cola a su hija antes de entrar al hemiciclo

Ya dentro del hemiciclo, la Reina Letizia se ha mantenido en un discreto segundo plano, pero no ha podido ocultar sus nervios. La Reina s eha mantenido estática durnate el acto del juramento, dejando claro una vez más que estaba nerviosa. Era un día importante para su hija y lo vive como si le hubiera pasado a ella. No ha parado de mirar para todos lados mientras que ha mantenido sus brazos sobre sus muslos, como en tensión. Pero no son los únicos gestos que nos han llevado a pensar que Letizia ha vivido un día de nervios y tensión. Y es que por todos es sabido que siempre está muy pendiente de sus hijas cuando acuden a un evento oficial. A continuación, os mostramos todos los gestos nerviosos de la Reina:

1 de 5 La postura estática de Letizia No ha podido evitar mostrarse en tensión durante al acto de juramento de la Constitución Española por la Princesa Leonor. Además, la Reina Letizia no ha parado de mirar para todos lados para no perder detalle. 2 de 5 La Reina no ha parado de mover sus manos Durante el paseo hasta el Congreso de los Diputados, Letizia llevaba su bolso, lo que le permitía tener un objeto en sus manos que le ha ayudado a canalizar sus nervios. Sin embargo, una vez dentro del hemiciclo, ha dejado este complemento a un lado, lo que le ha llevado a mover sus manos de manera nerviosa. Las ha tenido en un momento dado sobre sus piernas, pero también las ha unido entre sí. Este es sin duda un nuevo gesto que demuestra los nervios que ha sentido. 3 de 5 Ha mirado para abajo mientras Leonor juraba la Constitución La Reina Letizia ha estado pendiente del juramento, pero ha preferido mirar hacia abajo mientras su hija Leonor leía. La Reina ha preferido escuchar a su hija desde un discreto segundo plano. 4 de 5 Letizia ha estado muy seria durante el acto Cabe destacar que Letizia se ha mostrado muy seria durante todo el acto en el que su hija ha sido la protagonista. Eso sí, siempre muy pendiente de sus hijas, como es habitual en ella. 5 de 5 Una firma con la mano realmente tensa En el momento firma, Letizia ha firmado en el Libro de Honor. Cuando ha cogido el boli para firmar tras el Rey, la Reina ha mostrado una mano muy tensa mientras cogía el boli.