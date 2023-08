La Reina Letizia y Sofía viajarán juntas a Sídney: te contamos el motivo

Será el próximo domingo, 20 de agosto a las 12:00 horas, cuando la Selección Española de Fútbol Femenino juegue la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda contra Inglaterra. Un momento de lo más especial en el que, sea cual sea el resultado, el equipo entrenado por Jorge Vilda hará historia en todos los rincones del planeta. Es por ello que, teniendo en cuenta que están inmersas en sus vacaciones de verano, La Reina Letizia y la Infanta Sofía viajarán a Sídney para acompañar a las jugadoras en uno de los partidos más importantes de sus carreras.

Ha sido hace escasos minutos cuando se han dado a conocer los planes a corto plazo de la consorte y de su hija pequeña. Para aprovechar que aún no han comenzado sus quehaceres al frente de la Corona y estudiantiles, respectivamente, madre e hija han optado por poner el broche de oro a la temporada estival con una escapada a Australia por una buena causa. Algo que no resulta en absoluto extraño, sobre todo sabiéndose que la Infanta Sofía es una gran amante del fútbol y que incluso llegó a hacer pruebas para ingresar en el C.D. DUX Internacional de Madrid Football Academy, ubicado en la localidad de Villaviciosa de Odón.

Por ahora, Casa Real no ha entrado en detalles sobre cuándo exactamente la esposa de Felipe VI y su hija abandonarán el territorio español para volar hasta el otro lado del mundo. Lo que sí se sabe con certeza es que la Reina Letizia no ha querido abandonar a su hija en lo que va a ser un sueño en toda regla para ella: el hecho de ver a algunos de sus ídolos en el terreno de juego.

Felipe VI, el gran ausente a una cita deportiva ineludible

Ha llamado especialmente la atención que no sea el monarca quien acuda a esta cita deportiva en compañía de Sofía. Era el pasado 6 de mayo cuando el hijo de Juan Carlos I y la Infanta se dejaban ver en la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Una situación de lo más bonita para la hermana de la Princesa Leonor, ya que era la primera vez que acudía de forma presencial a la final de este partido. No obstante, la primera vez que acudió a un estadio fue en el año 2016 en el Santiago Bernabéu en un encuentro de la Champions en el que el club blanco se medía contra el Manchester City.

Si algo ha quedado claro en los últimos meses, es que siempre que tenga oportunidad de hacerlo, será la Infanta Sofía quien acuda a las citas deportivas y sobre todo aquellas relacionadas con el balompié. Y aunque en esta ocasión no sea Felipe VI quien la acompañe, no hay duda de que el soberano también es un apasionado de este deporte, del que disfruta no solo porque sus compromisos oficiales lo indiquen, sino también por pura devoción.