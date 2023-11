Casa Real desmiente que la Reina Letizia se haya interesado en el escándalo de Federico de Dinamarca

Tras el revuelo mediático que han ocasionado las fotos de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca, Casa Real ha enviado un mensaje a los medos de comunicación para dejar claro que la Reina Letizia no se ha implicado en modo alguno en esta polémica, que está dando la vuelta al mundo.

"Te informo que nadie de la Casa de S.M. el Rey, por un supuesto interés de la Reina, ha pedido en ningún momento que les enviaran ni la portada ni el reportaje que publican en el último número sobre el Príncipe heredero de Dinamarca", señalan desde Casa de Su Majestad el Rey. Un comunicado que aclara que, en su viaje de Estado a Dinamarca, la consorte en ningún momento ha querido saber más detalles sobre el escándalo que ha salpicado al heredero al trono danés y a la que fuera esposa de Cayetano Martínez de Irujo.

Con estas palabras, desde Casa Real desmienten de manera categórica que la Reina Letizia, tal y como se ha dicho, haya pedido que le envíen informaciones desde España sobre las imágenes de Genoveva Casanova con el Príncipe Heredero de Dinamarca. Tampoco ha mostrado interés alguno en conocer las instantáneas del royal y la mexicana.

En todo momento, Sus Majestades han hecho gala de su saber estar a la hora de dar continuidad a sus compromisos en Copenhague como si nada hubiera sucedido en torno a sus anfitriones. Aunque en las últimas horas la tensión en el ambiente se palpaba, especialmente de la mano del futuro Rey de Dinamarca y su esposa, todos han sabido anteponerse a las circunstancias y dar una imagen de total normalidad ante los medios de comunicación.

Mary de Dinamarca da la espalda a Federico ante la 'tormenta Genoveva'

No obstante, algunos gestos por parte de Mary de Dinamarca no han pasado desapercibidos para las cámaras y han dejado entrever que no está atravesando el mejor momento junto a su marido. Si bien era el pasado martes, 7 de noviembre, cuando ambos se dejaban ver antes de acudir a una cena en honor a la realeza danesa, ha sido esta mañana cuando han vuelto a verse las caras de manera pública. Lo han hecho en el Centro de Arquitectura BLOX, donde se ha podido ver a la nuera de Margarita II tocar su alianza de casada en multitud de ocasiones.

En otros momentos de la jornada, la Princesa consorte ha hecho visible su enfado de manera indirecta. Mary ha recorrido los pasillos del enclave mencionado acompañada por don Felipe y doña Letizia y dejando a su marido en un segundo plano. Incluso en algún momento la esposa de Federico ha dado la espalda a su esposo mientras permanecía al lado de los Reyes Felipe y Letizia. Un movimiento que deja entrever que la situación no es en absoluto favorable entre ellos, y que la publicación de estas fotografías podría haber hecho mella en su vínculo sentimental.

Las imágenes de la discordia entre el Príncipe Federico y Genoveva Casanova

No hay duda de que la noticia de la cita de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca en Madrid ha llegado a todos los rincones de Europa. Distintos medios se han hecho eco de una información de ‘Lecturas’ que podría dinamitar el matrimonio entre el heredero al trono danés y su esposa Mary en un momento clave. Y es que, precisamente estas imágenes han salido a la luz en pleno viaje de Estado de los Reyes de España a Copenhague, donde han compartido una mayor parte del tiempo junto al polémico matrimonio.

En un primer momento, se llegó a creer que la Reina Letizia se había interesado por conocer todos los detalles sobre el reportaje que tiene a la ex de Cayetano Martínez de Irujo y el hijo de la Reina Margarita, pero finalmente Casa Real lo ha negado rotundamente. Tanto la consorte española como Felipe VI se han ceñido a cumplir a rajatabla sus quehaceres en Dinamarca, ajenos a toda polémica, aunque lo cierto es que la información ha llegado al territorio danés. Allí se ha calificado de “adulterio” a la inesperada relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, de la que aún se desconocen detalles.