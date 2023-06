Letizia, 'capitana': su arenga a las futbolistas de La Roja

La Reina Letizia ha empezado la jornada con una visita muy especial (y en plena ola de calor) a las futbolistas de la selección femenina española, antes de su marcha para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. Ha sido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde ha asistido a un entrenamiento junto a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y posteriormente se ha trasladado a los vestuarios para desearles todo lo mejor con unas bonitas palabras hablando de fútbol "sin etiquetas".

Ahí es donde hemos visto las imágenes más distendidas. Como no podía ser de otro modo, las jugadoras estaban encantadas del apoyo de la Reina Letizia, que no en vano da nombre hasta a la Copa de la Reina, aunque en las últimas ediciones haya suscitado algunas quejas por no asistir a la final de este torneo.

Hoy eran todo risas y buen ambiente. Y para ello las futbolistas han preparado a su ilustre invitada tres regalos: un balón reglamentario, el brazalete de capitana (que no ha dudado en ponerse sobre su musculoso brazo) y, por supuesto, una camiseta de la selección con su nombre en la espalda, el número 12 del equipo y además firmada por todas las jugadoras. Letizia ha posado con todo como una auténtica forofa.

De vuelta a La Zarzuela seguro que la reciben con todos los honores sus dos hijas, y en especial la Infanta Sofía, quien parece la más 'futbolera' de palacio. Recordemos que ambas hermanas viajaron en julio del año pasado a Londres para presenciar un partido de la Eurocopa femenina entre España y Dinamarca.

El Rey Felipe hoy se encuentra en Palermo (Sicilia) de viaje oficial, pero también es un reconocido aficionado al balón.

Esto es lo que ha dado de sí la visita de la Reina Letizia a las futbolistas antes de emprender rumbo al otro lado del mundo para tratar de conquistar el título. No olvidemos que la mejor jugadora del mundo es actualmente una española, Alexia Putellas.