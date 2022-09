Este 15 de septiembre la Reina Letizia cumple 50 años, pero, en contra de lo que se podría pensar, no habrá nada especial ni diferente respecto a otras ocasiones. La consorte lo va a celebrar en la intimidad. Y además trabajando.

Así nos lo ha confirmado esta misma mañana la Casa Real: la Reina tiene trabajo de despacho intenso, porque tiene que acabar de preparar un acto oficial mañana. También todo lo relacionado con el desplazamiento a Londres por el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, y además a partir del día siguiente al funeral, toda su agenda de actividades oficiales en Nueva York, tanto con Unicef, en el ámbito de la Asamblea General de la ONU, como en los actos con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

Recordemos que el año pasado, Sus Majestades y sus hijas celebraron el 49 cumpleaños de Letizia yendo a cenar a un sencillo restaurante hindú del centro de Madrid.

Imaginamos que, después de estas tareas, la Reina Letizia sacará tiempo para soplar las velas de la tarta rodeada de los suyos en el palacio de La Zarzuela. Su hija mayor, la Princesa Leonor, sigue estudiando en su internado de Gales; la menor, la Infanta Sofía, ha comenzado ya sus clases en el instituto Santa María de los Rosales de Madrid y cumplirá con su horario habitual.

Aunque un dato sí llama la atención: ¿por qué hubo un posado por su 40 cumpleaños y no por su medio siglo de vida? Parece una edad todavía más redonda como para darle empaque. Pero no. Desde la Casa Real nos informaban de que no había nada previsto. Ni fotos especiales y ni siquiera un acto oficial. Hoy Letizia se toma el día ‘libre’. También el Rey Felipe ha dejado en blanco su agenda. Ese va a ser su mejor regalo.

Todo el mundo esperaba que para sus 50 años, la Casa Real publicara algún tipo de posado que marcara un aniversario tan redondo. Como decíamos, cuando cumplió los 40 se hizo todo un despliegue. La Zarzuela encargó entonces a la prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero un trabajo que se salía por completo de sus costumbres.

La de Puerto Llano pertenecía a la Agencia Magnum y había cosechado premios en todo el mundo retratando, entre otras cosas, las fiestas populares españolas. En esta ocasión, su ojo privilegiado se posó en Letizia, entonces Princesa de Asturias, captando su intensa mirada, con aires de modelo.

También pudo acceder a una parte de la intimidad de su hogar poniendo ante el objetivo al resto de la familia. Letizia leyendo cuentos a sus hijas pequeñas o abrazada de forma romántica con Don Felipe fueron algunos de los momentos top. La fotógrafa relataría después que aquella fue una experiencia muy buena, que todo fueron facilidades y que pudo ver a una familia ‘normal’ y muy cómplice.

Hace cuatro años, el Rey Felipe sí tuvo su posado por su 50 cumpleaños (inolvidables e históricos documentos en los que se les veía almorzando en casa, llevando a sus hijas al cole o grabando el Mensaje de Navidad…). Por esto mismo se albergaba la esperanza de que con la Reina se repitiese algo parecido.

Ha querido la casualidad que el cumpleaños de Letizia tuviese lugar justo en medio del duelo por la reina Isabel II de Inglaterra. Recordemos que era la prima y la tía Lilibeth para nuestra realeza. Un momento triste para las monarquías internacionales (tan relacionadas entre sí), en las que se muestra respeto por su pérdida. De hecho, el próximo lunes 19 de septiembre, los Reyes y los eméritos acudirán al funeral en la Abadía de Westminster.

Así pues, aunque sea trabajando y de bajo perfil, este es un día feliz para la Reina Letizia. Cumple 50 años en buena forma, recogiendo los frutos de su esfuerzo tras casi dos décadas en la Corona y convertida en un icono de moda internacional. Mañana viernes reaparecerá en solitario para asistir al concierto extraordinario de la Orquesta y Coro Nacional de España con ocasión del 50º aniversario de investigación en cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Le cantarán el Cumpleaños Feliz?