1 Amor de abuelo

Y para terminar, esta fotografía, que aunque no se refiere exactamente a un «amigo», representa a la perfección su amor por la familia, y en particular por su abuelo materno, el Rey Juan Carlos. Se dice que fue él quien pagó el gran fiestón de su nieta. Se adoran y se nota. El emérito faltó aquella noche, no así su abuela la Reina Sofía, sus padres, varios de sus tíos Marichalar y hasta su primo Juan Urdangarin, el único de los hijos de la Infanta Cristina que disfrutó de esa puesta de largo inolvidable. Victoria Federica se ha hecho mayor y promete seguir dándonos muchas sorpresas.