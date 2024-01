El nuevo y sorprendente título con el que se refieren ahora a la Princesa Leonor en la prensa británica

La Princesa Leonor ha sido una de las grandes protagonistas de la Pascua Militar. Prueba de ello que se siga hablando de la heredera al trono incluso fuera de nuestras fronteras. El debut ha sonado con fuerza en el extranjero, aunque en SEMANA hemos reparado en un titular especialmente llamativo. En concreto, al del diario británico Daily Mail, donde se refieren a ella como "una chica de acción". Están convencidos de que es "la viva imagen de la confianza" y de "la precisión militar" que tiene, puntos que no han pasado desapercibidos en otros medios de fuera de España. Y es que además de esta manera también llamativa de referirse a la primogénita de los Reyes, hay otras noticias de diferentes puntos del mapa que encumbran a Leonor. De hecho, hablan de ella como alguien "segura de sí misma e impecable", por lo que puede estar más que orgullosa cuando ojea el impacto que sus actos tienen tanto en su país como en el exterior.

Leonor vuelve a ser el centro de atención: todo lo que dicen de ella en el extranjero

A la Princesa Leonor no le han puesto ni un pero en el acto castrense que presidió el pasado 6 de enero junto a sus padres. Así se demuestra cuando buceamos en la Red, pues encontramos publicaciones como, por ejemplo, en Harper's Bazaar, donde opinan que es "majestuosa" y donde además hablan de que "ha asumido sus compromisos a las mil maravillas". La misma tónica comparten en el digital 'Histoires Royales', medio francés en el que dan por hecho que Leonor fue "el centro de atracción" en su última aparición ante las cámaras. Y no, no se equivocaban. Un hecho que de nuevo se hace evidente en el periódico alemán 'Bunte', en el que prefirieron ensalzar su aspecto "impecable".

Han sido muchas las ocasiones en las que la prensa extranjera ha caído rendida a sus pies, siendo ahora cuando vuelve a repetirse la misma hoja de ruta. Tanto es así que la 'Leonormanía' está más presente que nunca. Tras su mayoría de edad, día en el que cientos de tabloides la mencionaron, Leonor vuelve a acaparar toda la atención. Ha conquistado a todos al ser un icono de estilo, elegancia y saber estar. Una cita en la que fue vestida de cadete con el mismo uniforme de la Academia General Militar de Zaragoza que lució para la conmemoración del 12 de octubre. Eso sí, añadió un cambio la banda azul y blanca de la Orden de Carlos III cruzando el pecho.