Los tacones de la Princesa Leonor generan debate en Reino Unido

La 'Leonormanía' parece no tener límites. El carisma de la primogénita de los Reyes Felipe y Letizia no solo causa furor en nuestro país, también lejos de nuestras fronteras. La Princesa Leonor, que juró la Constitución el pasado 31 de octubre coincidiendo con su mayoría de edad, centra un curioso debate a consecuencia de sus zapatos en Reino Unido. Todo debido a sus tacones y cómo su hermana, la Infanta Sofía, no los utiliza en su presencia para no eclipsarla, según indica el 'Daily Mail'.

El medio británico se ha percatado de este detalle y no ha dudado en analizar su estilo. Incide en que la heredera al trono acostumbra a llevar zapatos de tacón en sus últimas comparecencias públicas. Sin embargo, su hermana pequeña no los utiliza y siente predilección por las bailarinas. A pesar de tener dos años menos, la Infanta Sofía es más alta que la primogénita de los Reyes. Según señala el citado diario todo parece ser una estrategia para que no eclipse a la primera en la línea de sucesión al trono español quien estrenó sus primeros tacones en octubre de 2020. El medio hace un repaso en fotos de los últimos años en los que han coincidido las hermanas y se observa cómo Leonor sí lleva tacones mientras que la Infanta Sofía opta por zapato plano. La última ocasión con motivo de la solemne Jura de la Constitución.

El fenómeno Leonor causa furor en la prensa internacional

Cada día con más responsabilidades institucionales, no hay duda que estamos ante el año de la Princesa Leonor. El mes de octubre, en el que cumplió la mayoría de edad, ha sido el de mayor exposición de su vida. Comienza a tener el peso que le corresponde como futura heredera y también despierta interés en la prensa internacional que le dedica portadas como una de las royals más carismáticas del momento.

La francesa Point de Vue le ha dedicado distintas portadas, en una de ellas hacían hincapié al presente año como el de sus "desafíos" en un "contexto de polémicas". En el interior de sus páginas, señalaban que Leonor "ha tenido que lidiar con la inestabilidad que reina en España. Su sonrisa sigue siendo angelical y su aspecto perfecto". Además, señalaban que a partir de ahora tiene que hacer "valer nuevos activos para encarnar, a pesar de lo malo y la adversidad, el futuro del país". Mientras que el diario italiano Il Corriere della Sera apuntaba a la "locura desatada" por la heredera con motivo de su Jura de la Constitución

No solo en la vieja Europa se habla de Leonor, también al otro lado del charco. Washington Post incidía en el "fenómeno social" que ha provocado la joven en nuestro país. También hacían mención en su papel de relevo en la monarquía española, además recordaban que no ha dado ninguna entrevista p0r el momento, pero su tutora en la graduación en el internado UWC Atlantic College de Gales destacó de ella su "pasión inquebrantable por aprender, por comprender a las personas y explorar perspectivas diversas".

La Casa Real habilita un canal para comunicarse con la Princesa Leonor

La heredera al trono, que continúa con su formación en la Academia General Militar de Zaragoza en la que ingresó el pasado mes de agosto, es uno de los miembros más populares de nuestra realeza. Tanto es así que Casa Real acaba de habilitar una vía a través de su web oficial para ponerse en contacto con ella. Un espacio al alcance de cualquier internauta en el que pueden dejar mensajes escritos que plasmarán en el libro de visitas. La iniciativa parece haber sido un auténtico éxito ya que los responsables han reconocido que la Princesa Leonor no podrá responder personalmente debido al elevado volumen que recibe diariamente.

El proceso para escribir a la Princesa de Asturias es sencillo, a través de un formulario se puede dejar el mensaje que uno quiera. Se añade el nombre del interesado, apellidos y correo electrónico, también el país en el que reside. Un sencillo mecanismo a través del cual poder contactar con la primera mujer heredera al trono de nuestro país desde hace casi dos siglos.