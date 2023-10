Los Premios Princesa de Asturias 2023 están a punto de celebrarse. Es por ello que, hace apenas unos minutos, el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo se ha vestido de gala para acoger el XXXI Concierto Premios Princesa de Asturias. Una velada de lo más especial que ha contado con la presencia de la Familia Real, que ha aparecido por primera vez en la capital asturiana tras su llegada a esta.

Todas las miradas estaban posadas en este acto y especialmente en la reaparición de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Las hermanas llevaban sin verse desde el pasado 17 de agosto, cuando la heredera al trono ingresó en la Academia de Zaragoza para dar pistoletazo de salida a su formación militar. Desde ese momento, pese a que ha hecho frente a muchos compromisos oficiales, no ha contado con el apoyo de su hermana, que cursa los estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales.

El ¿gesto? de la Reina Letizia en un día muy señalado

Teniendo en cuenta que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Reina Letizia ha tenido un gesto con todas aquellas personas a las que esta enfermedad ha afectado ya sea directa o indirectamente. La consorte se ha enfundado en una blusa rosa satinada de cuello cerrado y manga abullonada, la cual ha combinado con un discreto pantalón pitillo negro y salones a tono. Una elección estilística con la que daba el máximo protagonismo a la parte superior, que podría ser un guiño en toda regla a una jornada dotada de un gran significado para miles de personas en todo el planeta.

Otro de los grandes momentos que nos ha dejado la celebración de este concierto en Oviedo ha sido, sin duda, la complicidad entre la Princesa Leonor y Felipe VI. No es la primera vez que la joven demuestra estar atenta a todos y cada uno de los movimientos de su padre en público, sobre todo teniendo en cuenta que, de cara al futuro, tendrá que coger su testigo al frente de la Corona. Es por ello que la unión paternofilial se ha estrechado aun más si cabe entre ellos, motivo por el que han protagonizado una mirada de entendimiento que no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación allí presentes. Una vez sentados en sus respectivos asientos para ver la actuación, padre e hija se han mirado fijamente y entre risas durante unos segundos. Aunque sus palabras no han sido descifradas por los asistentes que había a su alrededor, no hay duda de que entre ellos hay un vínculo inquebrantable.

El baño de masas de la Familia Real en Oviedo

Por si fuera poco, la Familia Real al completo ha protagonizado un baño de masas a su llegada a las instalaciones. En primer lugar, el monarca ha llevado la voz cantante al extender su brazo para saludar a algunos de los organizadores del evento. Más tarde le han seguido tanto su esposa como sus hijas con la mejor de sus sonrisas. Todas ellas han permanecido muy alegres y con una actitud distendida con la que demostraban que los Premios Princesa de Asturias se trata de una de las citas más esperadas de sus respectivas agendas anuales.

Este concierto se ha convertido en el acto más aclamado de la jornada del jueves, y no es para menos. La velada ha sido la antesala perfecta a los Premios Princesa de Asturias, que se celebrarán en el Teatro Campoamor de Oviedo el próximo viernes, 20 de octubre. En esta edición, una de las grandes protagonistas es Meryl Streep. En las últimas horas, la actriz estadounidense se ha dejado ver en Oviedo con una actitud de lo más divertida, animándose incluso a bailar al ritmo de las emblemáticas gaitas propias de la zona. Por si fuera poco, la artista también protagonizaba una entrevista de la mano de Antonio Banderas. Una charla en la que ambos intercambiaban opiniones sobre la profesión que les une y que culminaban con un cálido abrazo en señal de la buena sintonía que hay entre ellos.