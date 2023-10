Los tres sencillos platos del almuerzo en el Palacio Real por la Jura de la Constitución de Leonor

Tras la jura de la Constitución, la Princesa Leonor ha protagonizado un almuerzo en el Palacio Real junto a algunos de los rostros institucionales más conocidos del país. Miquel Roca, Miguel Herrero de Miñón, Francina Armengol o Pedro Sánchez han sido quienes han acompañado a la heredera al trono y al resto de miembros de la Familia Real en la mesa presidencial para degustar un menú que ha contado con tres platos: un primero, un segundo y un postre.

En primer lugar se ha servido un consomé de pularda para después dar las al plato principal, basado en salmonetes. Una vez todos ellos han probado estas delicatessen, se ha puesto el broche final a la velada con una mousse de chocolate. Una elección culinaria de lo más sencilla y sofisticada que ha servido como antesala a las celebraciones privadas que tendrán lugar en torno a las 20:00 horas de la tarde en El Pardo con motivo del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor.

El almuerzo, la antesala perfecta a las celebraciones privadas en El Pardo

Aunque apenas han trascendido detalles sobre los festejos por los que la heredera al trono se reunirá con una gran parte de los miembros de su familia, lo cierto es que se trata de un reencuentro en toda regla. Teniendo en cuenta que Casa Real optaba por declinar la invitación a los actos oficiales de la Jura de la Constitución tanto a Juan Carlos I como a doña Sofía para no hacer distinciones entre abuelos, todas las miradas están puestas sobre ellos. No obstante, los Reyes eméritos no serán los únicos que acudan a la velada, ya que también lo harán los familiares por parte de la Reina Letizia, las Infantas Elena y Cristina y algunos de sus hijos, entre los que no está Victoria Federica.

Hace tan solo unos días, la hermana de Froilán reaparecía en el aeropuerto dispuesta a poner rumbo a Perú junto a Roca Rey y algunos de sus amigos. Un viaje que llamaba especialmente la atención y que dejaba entrever que la influencer no estaría presente en uno de los días más especiales en la vida de su prima. Y es que, aunque la creadora de contenido se ha consolidado como una fiel defensora de la monarquía y de la unidad familiar al presumir de los movimientos de la Princesa Leonor como heredera al trono; en esta ocasión ha preferido acompañar al torero en su tierra natal.

El impecable look escogido por la Princesa Leonor en su gran día

Sea como fuere, lo cierto es que ni las notables ausencias han conseguido empañar una jornada en la que Leonor ha brillado con luz propia. Con un magnífico traje blanco de pantalón recto y chaqueta cruzada, hecho a medida por Sastrería Serna, la joven ha destacado por encima del resto en una de las fechas más destacadas de sus 18 años de vida. Su look ha resultado ser un homenaje en toda regla al que lució la Reina Letizia en su pedida de matrimonio, y por si fuera poco, la marca encargada de confeccionarlo fue la que llevó a cabo el uniforme del Rey Felipe el día de su boda.

Por otro lado, han llamado especialmente la atención los zapatos por los que se ha decantado la heredera al trono. Son unos tacones cuadrados de 7,5 centímetros de altura, suela de goma, forrado de piel en el interior y cierre al empeine de la firma Lodi, una de las favoritas de doña Letizia. El diseño ha sido elaborado expresamente para la protagonista del día en la fábrica de la marca, ubicada en Elda, Alicante, por un precio de 145 euros.

Pero si hay algo que destaca en citas de este calibre, son los complementos. Para la Jura de la Constitución, la Princesa ha apostado por unos pendientes de oro rosa de 18 quilates con diamantes y tanzanitas de un valor de 1.855 euros, obra de Gold&Roses. Una elección gracias a la que la joven ha vuelto a demostrar su idilio con el color azul, del cual hace uso siempre que tiene oportunidad tanto en sus prendas de ropa como en sus accesorios.