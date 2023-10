El perfil íntimo de la Princesa Leonor: lo que le gustaría ser si no fuera Reina

El 18 cumpleaños de la Princesa Leonor, este 31 de octubre, la convierten en la absoluta estrella de la jornada. La primogénita de los Reyes Felipe y Letizia asume el mayor honor institucional con su Jura de la Constitución ante el Congreso, tal y como marca la Carta Magna para el heredero al trono cuando alcanza la mayoría de edad. Pero ¿qué sabemos de la Princesa más allá de su papel público? Sus gustos, aficiones, su personalidad...

Hasta ahora la información ha ido saliendo a cuentagotas, pero cada vez sabemos más. Y hoy acabamos de conocer algunos datos más muy interesantes para trazar su perfil más íntimo y certero.

El programa especial dedicado a la Princesa Leonor por los Informativos de RTVE con ocasión de este día ha compartido algunos de estos detalles. Y en ellos descubrimos ese otro lado, esa cara B, que a menudo es más difícil de conocer a causa del protocolo y los deberes oficiales.

Leonor es Princesa, pero también es una joven que hoy celebra su 18 cumpleaños y que no está en absoluto ajena a los problemas de su generación. Su educación ha ido enfocada a pisar tierra desde su más tierna infancia y de ello se han ocupado en primera línea sus padres. Leonor es muy consciente de su destino, que asume con compromiso y responsabilidad, y así lo está demostrando especialmente en los movimientos de los últimos meses.

La película favorita de la Princesa Leonor

Pero vamos a saber un poco más de Leonor como persona, si es que acaso puede separarse de su condición real. En dicho programa de Televisión Española han desvelado algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿cuál es la película favorita de la Princesa Leonor? Según han contado al Ente Público fuentes muy bien informadas, es "Insterstellar", de Christopher Nolan, y la ciencia-ficción su género favorito. En esto Leonor se muestra totalmente conectada con su tiempo.

La Princesa Leonor también es muy aficionada a la música, como cualquier otra chica de su edad. Se sabía de su admiración por el artista británico Harry Styles, al que ha ido a ver al menos en dos conciertos en España, tras uno de los cuales trascendió que había ido a visitarle al camerino para saludarle en persona. Sus gustos musicales son muy variados, con artistas nacionales y extranjeros como Sufjan Stevens (que también se ocupó de la banda sonora de la película "Call me by your name", protagonizada por Timothée Chalamet).

En La Zarzuela ha mamado desde niña la pasión por la lectura y su círculo íntimo así lo atestigua. Entre sus autores favoritos se citan a Tolkien y "El señor de los anillos" como uno de sus libros de cabecera.

La pintura, el arte en general, también es una necesidad en su vida. Le encantan pintores como Turner y Hopper y, por supuesto, entre los maestros españoles se eleva a Velázquez. Hay un cuadro que le gusta especialmente: "El caminante sobre el mar de nubes", del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich.

La Princesa Leonor querría ser abogada de Derechos Humanos

Una de las informaciones más relevantes que se han facilitado se refiere precisamente a su destino como último eslabón de la dinastía Borbón. ¿Qué le gustaría ser si no fuera Reina de España? La respuesta no puede ser más contundente: abogada especializada en Derechos Humanos. La Princesa Leonor se muestra muy preocupada por los asuntos humanitarios, además de las cuestiones relativas a la igualdad de género y el medioambiente.

La Princesa Leonor no ha concedido unas palabras públicas a raíz de su mayoría de edad, algo que la Casa de Su Majestad el Rey no ha considerado necesario, aunque muchos ciudadanos desearían ver y escuchar a la heredera en su propia voz para conocerla mejor. Esta sería una manera de reflejar el momento histórico de la joven Princesa y de acercarse a la figura de la que un día está llamada a ser la Jefa del Estado. Al menos ahora podemos hacernos una idea algo más atinada de su personalidad.

