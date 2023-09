La Princesa Leonor se prepara para el mes más ajetreado de su vida. No va a parar. Octubre comienza y está marcado en rojo en el calendario de la heredera, quien vivirá una absoluta noria de emociones culminando en su 18 cumpleaños el próximo 31 de octubre. Pero antes de que sople las velas por su mayoría de edad, tendremos oportunidad de verla ¡y mucho!

La hija de los Reyes no da uno sino muchos pasos al frente en estos próximos 31 días. La cadete Leonor continúa su formación en la Academia Militar de Zaragoza, donde recibió hace poco recibió la visita de su padre, el Rey Felipe, quien es su mejor consejero a la hora de asumir todas las obligaciones que implica su condición. Y en estos momentos, el ejército es una prioridad.

Después de haber completado su periodo de instrucción, en el que hemos visto a una Leonor inédita, valiente y guerrera de maniobras con el fusil en mano, ahora toca seguir avanzando en la hoja de ruta marcada. Y parece que va a pasar más días fuera que dentro de la academia, pues la cadete Borbón Ortiz va a solicitar bastantes permisos.

Por lo pronto, el próximo 7 de octubre jurará Bandera en el Patio de Armas de la academia, un acto solemne al que acudirán sus padres, los Reyes. La víspera, en la tarde del viernes 6 de octubre, Leonor y el resto de cadetes de su promoción pasarán a saludar a la Virgen en la Basílica del Pilar, siguiendo una sencilla, pero arraigada tradición.

La siguiente fecha importante será el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. La Princesa retomará esta cita después de no haber podido ir en las dos últimas ediciones por encontrarse estudiando en el internado de Gales. Eso sí, este año será su hermana, la Infanta Sofía, la que cause baja por la misma causa. Leonor volverá a situarse a la derecha del Rey en la tribuna de honor durante el desfile militar en el Paseo de La Castellana de Madrid. No se espera su presencia en la recepción posterior que tendrá lugar en el Palacio Real.

En un contexto muy diferente están previstos los Premios Princesa de Asturias. Esta edición se celebran los días 19, 20 y 21 de octubre. Como presidenta de honor de la fundación, Leonor no puede eludir esta cita, que además es una de las más queridas para la Familia Real. La Princesa, junto a sus padres y su abuela la Reina Sofía, viajará a Oviedo para entregar los prestigiosos galardones.

El 19 asistirá al habitual concierto previo; el 20 paseará por la alfombra azul para la ceremonia de entrega, cambiando el uniforme por sus mejores galas; y el 21 disfrutará del entorno rural en la entrega del Pueblo Ejemplar a las parroquias de Arroes, Pion y Candanal (Villaviciosa). Tanto en la gala como en el pueblo, la Princesa Leonor tomará la palabra para pronunciar sendos discursos. Recordemos que el año pasado Leonor se sintió indispuesta por una indigestión cuando realizaba el recorrido por Cadavéu y no pudo hablar ante los asturianos. A la Princesa le encanta pisar la tierra materna, donde tanto cariño reciben de sus paisanos.

La fiesta del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor

Por último, la gran fiesta. El 31 de octubre la Princesa Leonor cumple 18 años, y lo que para cualquier otra joven sería solo su mayoría de edad, para ella supone el gran reconocimiento institucional como futura Reina de España. Ese día va a jurar la Constitución en el Congreso, simbolizando así la continuidad de la Corona. A mediodía se trasladará al Palacio Real para que el Rey le haga entrega del Collar de la Orden de Carlos III (en una ceremonia parecida a cuando recibió el Toisón de Oro) y, posteriormente, se sentará en un almuerzo con representantes de todos los poderes del Estado.

La jornada no acabará ahí, pues ya por la tarde-noche, Leonor disfrutará de la celebración más personal. Un evento familiar y privado para el que se reunirán en el palacio de El Pardo para su particular 'puesta de largo'. Padres, hermana (que en esos días tiene vacaciones del internado galés), abuelos (se da por hecha la presencia del Rey Juan Carlos), primos... Ya sin cámaras, en un ambiente íntimo y más relajado, la Princesa podrá soplar las velas de su tarta (casi) como cualquier otra chica normal.