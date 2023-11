La curiosa petición de Karlos Arguiñano a la Princesa Leonor

Karlos Arguiñano es ya considerado uno de los referentes culinarios más destacados dentro de nuestras fronteras, y no es para menos. Han pasado muchos años desde que el guipuzcoano irrumpió por primera vez en la pequeña pantalla española para deleitar a la audiencia con sus platos, algo que hace ahora a diario en su programa ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, emitido en Antena 3. Un espacio televisivo en el que no solo se ciñe a cocinar, sino también a expresar su parecer sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, como es la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor.

Como no podía ser de otra manera, el chef hizo referencia a la heredera al trono al ser ella uno de los personajes más destacados de los últimos días. La joven cumplió la mayoría de edad el mismo día que hizo público su compromiso con la carta magna de 1978, razón por la que Karlos Arguiñano la ha mandado un mensaje: “Me estaba acordando de que he leído esta semana que a la Princesa Leonor le gusta mucho la cocina”, ha comenzado indicando, para después hacer a la hija de Felipe VI una petición directa: “Que nos mande una receta como todo el mundo y nosotros vamos a cocinarla, con todo el cariño. Venga, anímate. Mándanos una receta rica rica”, ha pronunciado.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, dos apasionadas de la cocina

Estas declaraciones mucho tienen que ver con la reciente pasión por la cocina de la que Leonor y la Infanta Sofía gozan. Es sabido en todos los rincones del país que ambas jóvenes son amantes del mundo culinario, motivo por el que Arguiñano no ha querido dejar pasar la oportunidad de dirigirse a la futura Reina de España con el objetivo de que ésta le mande su plato favorito y él pueda elaborarlo en directo.

En los últimos años, varios medios de comunicación se han hecho eco de que las hijas de Sus Majestades han acudido incluso a cursos para jóvenes interesados en la cocina. Ambas féminas habrían aprovechado sus respectivas vacaciones para embarcarse en una aventura ante los fogones de la mano del restaurante del chef Diego Guerrero en la capital. Por ahora, se desconoce si las hermanas dieron continuidad a su formación, o si simplemente se trató de un hobbie temporal.

Lo que sí se ha sabido es que, cuando la Princesa Leonor estaba a punto de terminar sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, protagonizó unas jornadas gastronómicas de comida vegetariana junto a algunos de sus compañeros. Los alumnos del internado pudieron tanto preparar como probar platos realizados a base de verdura y muy populares en multitud de culturas de todo el planeta. Entre ellos la pasta al pesto, la pizza o el kaiserschmarrn, un tipo de tortita troceada típica de Austria. Un plan que a buen seguro encantó a la Reina Letizia, sobre todo teniendo en cuenta que es una amante de todo aquello relacionado con la comida natural y saludable.

Las otras 'bromas' de Arguiñano a distintos miembros de la realeza

Sin embargo, no es la primera vez que Karlos Arguiñano hace referencia a algún miembro de la realeza europea. Cuando tuvieron lugar los actos posteriores a la muerte de la Reina Isabel en Londres, el cocinero no tuvo reparo en hablar con cierta ironía sobre los numerosos homenajes que se le estaban haciendo: “¿Qué me decís de la Reina de Inglaterra? Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. Han movido bien a la abuela, ¿eh? ¡Estará quejosa!”, exclamaba sobre el fallecimiento de la que fuera soberana británica.

Pero los nombramientos hacia la Familia Real británica no quedaban ahí, y unos días más tarde el chef hacía mención al hijo de la monarca, Carlos III, el cual pudo acceder al trono con nada más y nada menos que 73 años: “Luego está mi tocayo, Carlos. ¡Qué nervios! A esta edad a trabajar. Este, que no habrá hecho más que cazar zorros y andar de… Este no ha estado vendimiando. Aquí sí va a haber que vendimiar. Aquí no vendrá, aquí hay que trabajar. Estará a otra cosa (…) Naces en la Casa Real y Rey para siempre. Es curioso. Y otros a trabajar siempre. Uno siempre Rey y otros siempre a currar. Bueno, pues a nosotros nos ha tocado lo de currar. Pues venga”, bromeaba.