El 31 de octubre de 2023 ha pasado a ser un día especialmente señalado no solo en la vida de la Princesa Leonor, sino en la historia de España. Fue el pasado martes cuando la heredera al trono juró la Constitución ante las Cortes Generales y cumplió además la mayoría de edad. Una serie de eventos que trajeron una gran polémica consigo por ausencias como las de Juan Carlos I y doña Sofía, que no pudieron estar presentes en los actos oficiales y que, sin embargo, sí que acudieron a las celebraciones de carácter privado en El Pardo, de las cuales han salido a la luz unas imágenes inéditas.

Aunque salieron a la luz muchas imágenes de miembros de la Familia del Rey abandonando el enclave mencionado para poner rumbo a sus respectivos hogares, no había ni rastro de la Princesa Leonor. La joven había conseguido pasar desapercibida para los medios de comunicación ya que no había salido a relucir ninguna imagen suya saliendo de El Pardo. Finalmente, ha podido saberse que se fue en el mismo coche que su hermana y que ambas aprovecharon para saludar a todas las personas que había en las inmediaciones del Palacio.

La jornada más relevante, hasta la fecha, de la Princesa Leonor

De esta manera, las dos jóvenes pusieron el broche de oro a una celebración de lo más especial para la primogénita de Felipe VI. No hay duda de que el 31 de octubre fue una jornada muy intensa para ella y repleta de emociones, la cual comenzaba en torno a las 11:00 horas con su llegada al Congreso de los Diputados. Allí fue donde llevó a cabo la Jura de la Constitución bajo la atenta mirada del resto de miembros de la Familia Real y de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, que minutos más tarde se acercaron a felicitarla en el besamanos.

Después, la joven se desplazó hasta el Palacio Real en un Rolls Royce en el que contó también con la compañía de la Infanta Sofía. Tras un camino marcado por los saludos y una salva de honores a su llegada, el monarca español hizo entrega a su hija mayor del Collar de la Orden de Carlos III, una condecoración cargada de significado para los Borbones. Como no podía ser de otra manera, y ante la importancia de lo sucedido, la Princesa pronunció el que fue su primer discurso como mayor de edad, y minutos después cedió el testigo a su padre, que hizo lo propio.

Para poner el broche de oro a estos actos oficiales, todos los invitados, Sus Majestades y sus hijas protagonizaron un almuerzo en el Palacio Real, el cual amenizó el Rey Felipe con un brindis dedicado a la Princesa. Pero lo cierto es que no fue hasta las 20:00 horas de la tarde cuando la Familia Real se dejó ver de nuevo, esta vez para estar presente en un evento mucho más distendido.

Cabe destacar que en esta reunión, tanto familiar como amistosa para Leonor, todas las miradas estaban puestas sobre Juan Carlos I. Habían pasado varias semanas desde que se vio por última vez al Rey emérito en tierras españolas, sobre todo teniendo en cuenta que vive en Abu Dabi desde hace más de tres años. No obstante, el que fuera soberano de España no pudo pasar la noche en Palacio, ya que fue una de las condiciones que le impuso la Casa Real para sacar adelante su visita con motivo del 18 cumpleaños de su nieta. Es por ello que al marido de doña Sofía no le quedó más remedio que coger un vuelo y volver a Londres, donde todo apunta a que pernoctó.