La Princesa Leonor, de fiesta en Zaragoza: el vídeo de cómo lo da todo con gafas de sol y bailando

La Princesa Leonor (18 años) ha pasado unas Navidades increíbles en familia. Sin embargo, tocaba volver a la rutina. Fue el pasado lunes cuando la hija de Felipe y Letizia volvía a hacer las maletas para retomar su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza. Pero que no cunda el pánico, porque no todo son obligaciones en la vida de la joven. Y es que no ha dudado en disfrutar de un plan con sus amigos de la Academia.

El hecho de que tengan los fines de semana libres le ha permitido desconectar con sus amigos. Fue este pasado sábado 13 de enero cuando la Princesa Leonor disfrutaba de una noche de fiesta con todos ellos en la discoteca Parros de Zaragoza. La joven no dudaba en darlo todo bailando con gafas de sol todas las canciones de reguetón. Una persona que se encontraba en el local durante esa noche no dudó en grabarla. Un vídeo que se ha hecho viral y que ha sido de lo más comentado.

Este es el vídeo en el que la Princesa Leonor baila dándolo todo en Zaragoza

Su presencia en el discoteca no pasó desapercibida para los jóvenes que acudieron ese día al local a pasar una noche increíble con sus amigos. Pero solo una persona consiguió captar algunas imágenes de ella en el momento en el que la Princesa Leonor está disfrutando de un ratito en la pista de baile, con gafas de sol y bailando con otra amiga. En las imágenes se puede ver claramente que lucía un top blanco y unos vaqueros. El pelo lo llevaba recogido en una coleta.

La hija de Felipe y Letizia lució una coleta como esta el día de su salida nocturna

Una persona que se encontraba en la discoteca el mismo día que estaba allí Leonor ha querido relatar todos los detalles de la noche de fiesta de Leonor. A pesar de que no se creía que la heredera al trono estuviera allí, cuando la vio allí se quedó de lo más sorprendida: "Me giré y vi a la Princesa Leonor con unas gafas de sol negras, bailaba un poco raro, cantaba las canciones de reguetón que sonaban. Se las sabía. Luego las vieron acompañada de unas amigas en el baño", revelan en Voz Populi.

Pero no estaba sola. Y es que la Princesa Leonor iba acompañada de un escolta, algo con lo que ella está más que familiarizada. Sin embargo, esto es algo que a muchos sorprendió. Y es que en todo momento había una persona a su lado que estaba pendiente de todos los pasos que daba la hija de Felipe y Letizia. Se trataba de un hombre mayor de unos 50 años, que estuvo en todo momento "con los brazos cruzados", tal y como concretan al medio anteriormente citado.

En todo momento estuvo acompañada de un escolta

La labor de sus escoltas fue clara en todo momento. Y es que no querían que nadie sacara fotos o vídeos de la Princesa Leonor mientras esta bailaba desinhibida. Sin embargo, no pudieron estar pendientes de que una de las personas que estaba en la pista de baile sí grabó en un momento dado a la hija de Felipe y Letizia. "Teníamos al guardaespaldas detrás y una de las chicas intentó hacer una foto a Leonor, pero el segurata le dijo que no podía hacer fotos, que guardara el móvil", explica una de las chicas que coincidió con Leonor en la discoteca.

No es la primera vez que Leonor sale de fiesta en Zaragoza, donde ha encontrado a unos amigos increíbles con los que pasarlo bien. A mediados del mes de diciembre, la joven quedó con unas amigas en un bar de la ciudad que es muy concurrido por gente de su edad. Es fuera de los focos cuando aprovecha para desconectar con su pandilla militar y compartir tiempo con gente que nada tiene que ver con la Familia Real, de hecho, estuvo hasta tarde con ellas. Esto hace indicar que siempre que su agenda se lo permite, le gusta salir con sus amigas para desconectar de las obligaciones.