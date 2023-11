¿Quieres comunicarte con la Princesa Leonor? Te decimos cómo hacerlo

La Princesa Leonor no es solo popular en España. El ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza y sus apariciones públicas cada vez más frecuentes han hecho que la heredera al trono se convierta en todo un fenómeno de masas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La naturalidad y el saber estar de la joven no han pasado desapercibidos para personas que creen fielmente en ella para preservar el futuro de la monarquía, lo que ha generado una imagen más cercana de la Casa Real. Es por ello que la institución no ha querido dejar pasar la oportunidad de que, quien lo desee, pueda ponerse en contacto con la hija de Felipe VI de forma virtual.

La página web de la Casa Real ha abierto una opción de contacto con la Princesa Leonor. Se trata de un espacio para que, quien esté interesado, le escriba mensajes que permanecerán en su libro de visitas. Una idea que ha resultado ser todo un éxito y por la que a los responsables de la web no les ha quedado más remedio que admitir que los escritos no podrán ser respondidos de manera “personalizada” dado el elevado número que reciben a diario.

Si quieres ponerte en contacto con la heredera al trono, el proceso que tendrás que seguir es bastante sencillo. A través de este enlace accedes a un formulario en el que podrás rellenar el mensaje que quieras, seguido de tu nombre, apellidos, correo electrónico, país de procedencia y código postal. Para zanjar el envío responderás a una pregunta de seguridad y aceptarás la protección de datos. Unos pasos muy fáciles gracias a los que podrás conseguir un saludo de la Princesa.

La Princesa Leonor y un frenético 2023

No hay duda de que Leonor se ha convertido en un referente a lo largo y ancho del globo. La prensa de distintos puntos del planeta, y especialmente de Europa, se ha volcado con la hija de la Reina Letizia en esta nueva etapa de su vida. Tras terminar los estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, la joven se embarcaba en una nueva aventura no solo a nivel estudiantil, sino personal.

Tras haber accedido a la Academia General Militar de Zaragoza para integrarse en una nueva promoción de caballeros y damas cadetes, todos ellos futuros oficiales del Ejército de Tierra, la Princesa ha acaparado todos los focos. Y no es para menos. La predisposición de la heredera al trono a la hora de seguir los pasos de su padre no ha dejado a nadie indiferente, y hay quienes la consideran una de las royals más preparadas para asumir sus quehaceres al frente de la Corona cuando sea pertinente.

Por si fuera poco, la joven acaba de vivir un mes de octubre repleto de compromisos. El pasado día 7, la hermana de la Infanta Sofía juraba lealtad a la bandera bajo la atenta mirada de los Reyes, que presidían el acto. Pero sus tareas no quedaban ahí, y el 12 de octubre se convertía en la protagonista del desfile de la Fiesta Nacional, al que acudía vestida de militar. Un traje que no se quitaba ni para el tradicional besamanos, en el que coincidió con algunos de sus compañeros de la AGM.

El día más importante de la vida de la heredera al trono

Dos semanas más tarde, la Princesa hacía frente a uno de los días más importantes de su vida: el 31 de octubre. Leonor cumplía 18 años y juraba la constitución ante las Cortes Generales. Un evento dotado de un gran significado tanto para ella como para la historia de España en líneas generales, y del que salía airosa y ovacionada por una multitud de ciudadanos. Horas después, la nieta de Juan Carlos I se desplazaba hasta el Palacio Real de El Pardo para llevar a cabo una fiesta privada por su mayoría de edad con sus seres queridos. Una celebración a la que acudían no solo algunos miembros de la Familia del Rey, sino también allegados a doña Letizia.

Pero no todo van a ser festejos, y después de esta jornada, la Princesa se veía obligada a volver a la realidad y retomar su rutina habitual. No obstante, la Navidad está a la vuelta de la esquina y, a buen seguro, la joven estará deseosa de pasarla junto a sus familiares en Zarzuela.