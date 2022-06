A sus 21 años, Carla Vigo se ha animado a dar un importante paso: dejarse ver en bañador ante miles de usuarios de las redes sociales. «Es el primer año que me atrevo a subir una foto en bañador», dice la sobrina de la Reina Letizia en el que es, ‘oficialmente’, su primer posado veraniego en ropa de baño.

Su gesto ha sido aplaudido por sus seguidores. Muchos de sus casi 30.000 followers han compartido comentarios para halagarla. «Estás preciosa», «Pues eres joven, si no lo haces ahora, no lo haces nunca. Haz todo lo que te apetezca, al que no le guste, que no mire» o «Enhorabuena, yo hace años que no me atrevo, pero es tu cuerpo y te lleva a todas partes, me alegro mucho por ti», le dicen.

La joven, que este año ha cumplido su sueño de trabajar como actriz, es una apasionada de las artes escénicas. Un ámbito en el que podría mostrarse con todo tipo de atuendos ante el público. Puede que en el futuro la veamos de esta guisa sobre un escenario o en una pantalla de cine. Pero antes de que eso suceda en el ámbito laboral, ella ha dejado ver su figura en su perfil de Instagram. Desinhibida, ha subido una foto suya tomando el sol en una tumbona. Con la ola de calor que azota la capital, no es de extrañar que se haya animado. Así hemos podido verla: risueña, feliz y al natural.

Fue a principios de año, -el pasado mes de enero-, cuando Carla Vigo abandonó su trabajo en el montaje teatral de ‘Yerma’, donde estaba a las órdenes de Rafael Amargo, para iniciar un nuevo proyecto profesional. El motivo por el que dejaba al bailarín y coreógrafo era su papel en un cortometraje en el que será protagonista y en el que, además, ha trabajado con la actriz Josele Román. Si bien en noviembre acusó a esta de «mentirosa y estafadora» por haber dicho que le estaba dando clases de interpretación, ambas lograron acercar posturas y han participado juntas en ‘Cambio de plan’, donde la sobrina de la Reina interpreta a una joven que se quiere abrir paso en el mundo del baile.

Durante el tiempo que estuvo actuando en el teatro Marquina de Madrid, su tía, doña Letizia, no encontró hueco en su agenda personal para ir a verla subida a un escenario. Algo que Rafael Amargo no vio con buenos ojos, ya que no entiende que como tía no se animase a sentarse en un palco para disfrutar de su labor artística. «Evidentemente sería más que bien recibida”, dijo el bailador cuando aún tenía a Carla Vigo en plantilla. No obstante, criticaba con dureza que no haya querido reservar un hueco de su tiempo libre para respaldar a su sobrina y verla cumplir su sueños de triunfar como actriz.