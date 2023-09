La polémica que azota al internado de la Infanta Sofía

La Infanta Sofía comenzaba una nueva etapa en su vida el pasado 29 de agosto cuando se despedía de sus padres, los Reyes de España, y ponía rumbo a Gales para iniciar el primer curso de Bachillerato en el UWC Atlantic College. Sigue así los pasos de su hermana, la Princesa Leonor, e inicia una enriquecedora aventura que le servirá para convertirse en una auténtica líder del futuro. Con el comienzo del año escolar, los lugareños han comenzado a quejarse de algunos actos vandálicos por parte de los alumnos del internado. Una polémica que azota al centro escolar y que este no ha dudado en responder públicamente.

Los habitantes de St Donat's, el pueblo galés en el que se encuentra ubicado el UWC Atlantic College, se ha quejado del ruido que hacen los alumnos del internado en sus salidas nocturnas, algunas de ellas a escondidas. Cuentan a 'The Sun' que salen constantemente de fiesta y los tildan de "molesta plaga" pues "su alboroto" perturba la tranquilidad del pueblo. No contentos con esto, también exclaman que en sus salidas a los pubs locales agotan todas las existencias de bebidas espirituosas. Según explican al medio británico, los estudiantes más mayores se dirigen al local en grupos de alrededor de 30 personas.

A su vuelta al centro escolar, cuentan que crean un "ruidoso espectáculo" que perturba su descanso. "Madrugo mucho por lo que intento irme a la cama a las 9 de la noche, pero siempre me despiertan con el alboroto a su vuelta a la escuela"; cuenta uno de los vecinos que es agricultor. Además, revela también su angustia a la hora de ponerse a trabajar pues muchos de ellos no llevan puestos los chalecos amarillos que deben ponerse cuando van de camino al pueblo. Los vecinos del tranquilo pueblo también han puesto de manifiesto que estas actitudes no son solo únicamente cuando visitan el lugar, también denuncian que llegan a escuchar la música que se oye dentro del propio internado debido al alto volumen.

El internado de la Infanta Sofía niega los hechos

A pesar de las quejas de los vecinos vertidas a este medio, el internado de la Infanta Sofía ha salido a defender a sus alumnos y han negado los hechos. En concreto, el centro escolar explica que sus 380 estudiantes están perfectamente integrados en la comunidad local y trabajan a destajo para asegurar un entorno de convivencia idóneo para todos. Todos ellos tienen toque de queda y los días de sus salidas deben volver al centro a las 20:30 horas. Además, hacen hincapié en que en el último año tan solo han recibido dos quejas formales por ruido.