La Reina Letizia no tiene compromisos oficiales esta semana. La Casa de Su Majestad el Rey enviaba la agenda para estos días y para nuestra sorpresa, estaba en blanco. Eso nos ha llevado a concluir que se han cogido el Puente de Diciembre. Al igual que muchos otros españoles, los festivos de la Constitución y la Inmaculada Concepción, que se celebran el martes y el jueves, ha hecho que en muchos sitios se hayan podido juntar los días para disfrutar de unas minivacaciones. La Casa Real no informa de las actividades privadas de la Familia Real, pero ya se sabe algo de lo que han hecho…

Según informa la revista Lecturas, la Reina Letizia ha aprovechado el pasado fin de semana para hacer un plan por su cuenta. Su esposo, el Rey Felipe, estaba volviendo de Washington, donde llevó a cabo un par de compromisos, uno de ellos en la Universidad de Georgetown, donde de joven realizó un master. Allí se reencontró con algunos antiguos amigos, a los que dedicó unas bonitas palabras en su discurso.

Mientras este se recuperaba del ‘jet lag’ y descansaba tras muchas horas de viaje y eventos, la consorte se decantaba por ir de compras.

Según relatan unos testigos, Doña Letizia acudió a la tienda de Zara Home situada en la zona de Nuevos Ministerios. Parece que esta no es la primera vez que pisa este centro dedicado fundamentalmente a la decoración del hogar.

La Reina llevaba puesta una mascarilla (aunque ya no es obligatoria en interiores con excepción del transporte público y los centros sanitarios), lo cual sin duda facilitaba su anonimato entre el resto de clientes. Aunque no fue suficiente como para no ser descubierta. Después de mirar y buscar entre los muchos productos disponibles, entre ellos examinó especialmente una cocinita de juguete, Letizia salió del local de vacío, sin que nada la convenciese para sacar el monedero.

Dado que sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ya son unas adolescentes de 17 y 16 años, la cocinita seguramente no iba destinada a ellas. Quizás fuera un regalo para su sobrina pequeña, Erin, hija de su hermana Telma y el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, que cumplió un año el pasado agosto. O incluso para la hija o hijo de una amiga…

Hace ya dos años también se vio a Letizia en este mismo establecimiento. Entonces adquirió una vela con olor a galletas de jenjibre, que le costó casi 20 euros. Un agradable olor con el que impregnaría el palacio en tiempos navideños.

De momento no han llegado testimonios gráficos de esta salida ‘de incógnito’ de la Reina Letizia por la capital. Una más de las que suele hacer. A ella le encanta pisar la calle ‘como una más’ y no perder el contacto con ese mundo del que formó parte antes de entrar en la realeza. Sin ir más lejos, hace solo unas semanas conocíamos su visita a la feria BioCultura en el Ifema de Madrid, donde no tuvo inconveniente en hacerse fotografías con las personas que se lo pidieron.

Precisamente estas próximas fiestas se preparan con muchas ganas en palacio. Este viernes 9 de diciembre el internado UWC Atlantic College de Gales da las vacaciones a sus alumnos, entre los que se encuentra la heredera, quien cursa segundo de Bachillerato. Leonor vuelve a casa y ya la esperan con los brazos abiertos. No la vemos desde finales de octubre, cuando presidió los Premios Princesa de Asturias.

Leonor pasará en España poco menos de un mes, tiempo en el que podrá reencontrarse con sus padres y su hermana pequeña, además de sus amigos de toda la vida.

Por ahora se desconoce si durante esas semanas la Familia Real llevará a cabo alguna salida pública conjunta o si todo quedará de puertas para adentro. El año pasado no hubo nada más allá de la tradicional tarjeta de felicitación navideña. Parece que con el fin de las amplias restricciones de la pandemia, este año la posibilidad es más cierta. Eso sí, habrá una breve interrupción de la reunión familiar, ya que el próximo 12 de septiembre la Reina Letizia tiene previsto un viaje a Los Ángeles para inaugurar el Instituto Cervantes.