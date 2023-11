La Princesa Leonor vivió uno de los momentos más especiales de su vida este 31 de octubre rodeada de sus seres más queridos, entre ellos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Los orgullosos abuelos maternos de la Heredera al trono se trasladaban al Palacio de El Pardo para estar cerca de su nieta el día de su mayoría de edad. Aunque no han trascendido imágenes de ellos accediendo al conjunto palaciego, Casa Real ha confirmado que sí estuvieron entre los invitados a la fiesta privada. Llegaron por separado, eso sí. De esta reunión familiar, que suponía el reencuentro del cónclave Borbón, con don Juan Carlos en el centro, no ha trascendido apenas información. Lo poco que se sabe es que la tensión se palpaba en el ambiente. Pero no solo de parte de la familia del Rey Felipe VI. Ahora se ha sabido que los padres de la Reina Letizia protagonizaron un momento incómodo que no pasó desapercibido.

Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz no se dirigieron la palabra

Llegaron por separado, pero no solos. Paloma Rocasolano acudió al cumpleaños número 18 de su nieta junto a su pareja, Marcus Brandler. Jesús Ortiz, por su parte, lo hizo de la mano de su mujer, Ana Togores. Aunque la pareja está divorciada desde hace más de dos décadas, todo parece indicar que no mantienen una relación muy estrecha. De hecho, según ha informado el 'Nacional.cat', no se dirigen la palabra. El mal rollo entre ellos se percibió desde el primer momento. Ocuparon espacios separados durante toda la velada para no tener que mantener ningún tipo de conversación, ni mucha ni poca. Ninguna.

El encontronazo que protagonizaron se suscitó cuando el exmatrimonio se negó a posar juntos con Leonor. Lo hicieron, de nuevo, por separado, evidenciando, así, su claro distanciamiento. Tampoco se prestaron a compartir mesa para disfrutar de la cena que se había organizado en honor a la homenajeada. Se desconoce dónde se sentó Telma, la otra de las tres hijas que tuvo la pareja (Telma, Letizia y Érika, fallecida en 2007). La hermana pequeña de la Reina, con la que apenas se lleva un año de diferencia, acudió en compañía de su pareja Robert Gavin. Junto a ellos, el hijo que tienen en común, Erin, y Amanda, fruto de su primer matrimonio con Enrique Martín. A pesar de la tensión evidente, nada enturbió la gran noche de la Princesa Lenor y su gran éxito institucional horas antes.

La Princesa Leonor, protagonista indiscutible el día de su mayoría de edad

Este martes, la Princesa Leonor juraba la Constitución ante las Cortes en un acto lleno de simbolismo. La complicidad de los Reyes Felipe VI y la Reina Letizia con su hija, y entre la Infanta Sofía y su hermana, fue más que evidente, reforzando más si cabe su especial unión. Una cita solemne en la que la futura Reina de España se dio un auténtico baño de masas y vítores, fuera y dentro del Congreso y del Palacio Real, donde tuvieron lugar los actos. Acaparó todas las miradas y momentos anecdóticos que ya se pueden definir como históricos. Y que Paloma Rocasolano y el resto de abuelos debieron ver por televisión, como cualquier otro ciudadano.

Aunque la Jura de la Carta Magna fue un éxito rotundo, como han aplaudido, incluso, medios de comunicación extranjeros, se vio empañada por las sonadas ausencias. A don Juan Carlos se le prohibió asistir al juramento de su nieta, algo que se sabía desde hacía semanas. La decisión 'in extremis' de Casa Real de 'desinvitar' al resto de abuelos tomó a todos por sorpresa. Paloma Rocasolano, Jesús Ortiz y la Reina Sofia se quedaron fuera de este momento histórico. Esto con el objetivo de que la ausencia del emérito pasase más inadvertida, algo que no sucedió. Un drástico movimiento que generó que la madre de Felipe VI rompiese a llorar el mismo día en el que se hacía pública la noticia. Aunque los abuelos no pudieron estar al lado de su nieta en este día tan importante, ninguno se quiso perder la fiesta posterior.