El padre de la Reina Letizia concede una entrevista y habla de sus "bloqueos" en Twitter

En el año 2021 el padre de Letizia anunció su jubilación. "Necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas", dijo entonces. Dejaba atrás su papel como periodista en una agencia de comunicación para centrarse en los suyos. Desde ese momento tan solo se ha pronunciado en su cuenta de Twitter. Es sumamente discreto, lo que hace más llamativo que haya roto su silencio en una entrevista en la que habla de su madre, Menchu Álvarez del Valle, y en la que incluso le preguntan si se plantearía escribir sus propias memorias. Mientras sigue dándole a la tecla en la revista Escritura Pública, donde habla sobre viajes, cultura e historia, ha hecho un parón para hablar de algo diferente: sobre él. De sus inicios en el periodismo a sus planes futuros.

Jesús Ortiz, padre de Letizia, hace una excepción

Pero, ¿cuál es su respuesta cuando se le menciona la posibilidad de escribir un libro en el que narre sus propias vivencias? Aunque admite que por su cabeza alguna vez ha rondado la idea, lo cierto es que a día hoy lo descarta. "No sé. Lo he pensado alguna vez. Ahora creo que no lo haría. No serviría más que para alimentar morbos innecesarios. No quiero dar pie a nada. Hay un refrán en castellano que dice: 'El que quiera comer peces, que se moje el culo'. Pues eso, el que quiera, que se lo trabaje. No le voy a dar yo motivos a nadie para que llene páginas, opiniones y horas de televisión y radio. No tengo ningún interés. Tengo más que perder que ganar con esas cosas, no merece la pena", ha asegurado en el 'Faro de Vigo'.

Una extensa entrevista en la que en ningún momento menciona a Letizia. Tampoco a sus nietas, la princesa Leonor o la Infanta Sofía o a su yerno, el rey Felipe. No resulta sorprendente, ya que como decíamos anteriormente, es "sumamente discreto" y huye de cualquier polémica. Lo menciona de soslayo el periodista que tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con Jesús Ortiz: "Rehusó amablemente responder a otro tipo de cuestiones". Lo que no quiere dejar de lado es su profesión, esa que tan vinculada ha estado a su familia. De hecho, habla de su madre, quien falleció en el año 2021 y quien dejó una estela que, sin saberlo, cambiaría la vida de sus descendientes. Recordemos que Letizia estudió Periodismo, al igual que su abuela, profesión que le ayudó a conocer a Felipe. "Creo que se me puede aplicar, en el más estricto sentido, lo de que 'mamé la radio'. Corrijo: mamé en la radio, porque mi madre ya trabajaba en el medio cuando yo nací y no eran tiempos de permiso por maternidad, así que tocaba alimentar al niño en el trabajo (normalmente, el locutorio)", dice emocionado.

Jesús Ortiz estuvo siempre vinculado al periodismo, en mayor o menor medida, al igual que le sucede ahora a pesar de haberse retirado. "Desde muy pequeño ponía voces a anuncios y en las obras de teatro leído que se grababan para emitirlas antes de la hora del cierre de emisión. En fin: que ahí empezó todo. Tengo recuerdos emocionantes de muchas tardes adolescentes ayudando a mi madre a buscar documentación o de las charlas con el que era director de la emisora ( Radio Oviedo) y del periódico La Nueva España [del mismo grupo que FARO], Paco Arias de Velasco. Más o menos a los diez años ya había decidido que yo quería dedicarme a todo lo que tuviera que ver con la comunicación", explica.

El padre de la Reina Letizia habla de sus movimientos en Twitter: "Si se ponen torpes les bloqueo y punto pelota"

Ahora aprovecha para mojarse en Twitter, donde tiene una cuenta personal desde el año 2012. Una vía de escape en la que ha recibido algún comentario fuera de lugar y donde no le tiembla el pulso en absoluto. "Si alguien responde lo contrario a algo que tú has dicho, escucho o puedo debatir con él. Pero aquel a que se empieza a poner torpe con distintas insinuaciones, pues le bloqueo y punto pelota [risas]. Y me quedo tan tranquilo", aclara.