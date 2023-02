Pablo Urdangarin: primeras palabras tras las imágenes de su padre con Ainhoa Armentia en Baqueira

La reciente escapada de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a la estación de esquí de Baqueira Beret ha provocado un enorme revuelo. El ex de la Infanta Cristina y su pareja disfrutaron juntos de un viaje exprés a la nieve y se hospedaron en la misma urbanización en la que la Familia Real se queda cuando practica el deporte blanco. La polémica ha sido tal que le han preguntado por el asunto a Pablo Urdangarin, hijo del exdeportista y la hija de los reyes eméritos.

El joven, que forma parte de la segunda plantilla del F. C. Barcelona, no teme responder sobre las fotos de su padre de vacaciones con Ainhoa. Se ha dicho que ambos durmieron en la casa donde habitualmente se alojan los miembros de Casa Real, pero es algo que el nieto de los eméritos ha preferido evitar. "No, nada que decir. Siempre lo mismo, ya", entona, sin ocultar cierto hartazgo.

Lo cierto es que el viaje exprés de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a Baqueira ha copado todos los titulares. Y ha levantado muchas ampollas, también, ya que muchos han creído que estos habían pasado la noche en el chalet de la urbanización La Pleta que es de uso exclusivo de Los Borbón. Nada más lejos de la realidad. Resulta imposible que estuviera en la casa familiar pues, según ha apuntado este lunes Mariángel Alcázar en 'El programa de Ana Rosa', cuando estos llegaron a la residencia "puede que les dijeran: 'Vete a de ahí porque no haces nada".

El que fuera as del balonmano y su novia llegaron a la estación de esquí el sábado 11 de febrero a las 19 de la tarde y se fueron el 12 a mediodía. En total, estuvieron allí 16 horas. Al parecer, el vasco quiso quedarse a dormir donde antaño acudió tantas veces, ya que cuando estaba casado con la Infanta Cristina iban con sus hijos tanto en invierno como en verano. En esta ocasión, "o fueron para algo concreto o les dijeron que se fueran", asegura la citada periodista.

Hace unos días, era Ainhoa Armentia quien evitaba dar respuesta sobre las horas de ocio que disfrutó al lado de Urdangarin. Sin dar detalles sobre si durmieron o no, evitó aclarar si, tal y como se ha conocido este lunes, los dos quisieron pernoctar en el chalet que suelen frecuentar los miembros de la Familia Real.

Apenas unos días después de que estos pasearan palmito en Baqueira, el Rey Felipe hizo llegada al mismo lugar el pasado viernes. Allí pasó el fin de semana, sin la compañía de Letizia, disfrutando de una de sus actividades de invierno favorita. Rodeado de fuertes medidas de seguridad, la presencia del monarca no pasó desapercibida. Desde el viernes y hasta el pasado domingo, el rey ha disfrutado de intensas jornadas de esquí