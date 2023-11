Pablo Urdangarin no va a la fiesta de Leonor, pero sí al almuerzo de cumpleaños de su abuela

Vídeo: EUROPA PRESS.

Pablo Urdangarin fue uno de los grandes ausentes en la fiesta de cumpleaños de la Princesa Leonor con motivo de su 18º cumpleaños. El hijo de la Infanta Cristina y Iñaki Urdangarin tenía un viaje programado a Alemania para visitar a su chica, Johanna Zott, que se encuentra allí de Erasmus. El hecho de que estén separados llevaba al joven a buscar un hueco para viajar hasta allí. Y así reencontrarse con su novia, aprovechando que no tenía ningún compromiso profesional con el que cumplir. A pesar de que se pensaba que no iba a estar tampoco en el almuerzo privado que ha organizado su abuela, Doña Sofía, con motivo de su 85º cumpleaños, en el Palacio de la Zarzuela, al final sí ha asistido. De hecho, hace unas horas, Pablo Urdangarin era captado por la prensa en una de las terminales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Esto ha confirmado su asistencia a esta cita tan especial para su abuela. Ha llamado la atención que no hiciera lo mismo el día importante para Leonor, pero el hecho de que haya organizado con tiempo esta escapada a Alemania le llevaba a no acudir a su cita familiar

La Reina Sofía no estarán con todos sus nietos el día de su cumpleaños

Nada hará más feliz a la Reina emérita de tener a su nieto con ella en este día tan especial. Eso sí, hay notables ausencias durante esta comida privada. Aunque sus hijos, el Rey Felipe, la Infanta Elena y la Infanta Cristina están junto a ella en este día tan especial, todo hace indicar que sus nietos no han podido asistir en su totalidad. Lo más probable es que Leonor y su hermana, la Infanta Sofía, no estén. La heredera al trono habrá tenido que regresar a Zaragoza para retomar su formación militar, y Sofía ya estará de nuevo en Gales para retomar las clases tras viajar a España para la Jura de la Constitución de su hermana.

En cuanto a los Urdangarin, Juan no estaría tampoco presente en la comida, pero sí estarían Pablo, como hemos comentado anteriormente, Miguel, que tras la comida pondrá rumbo de nuevo a Reino Unido, donde vive desde hace años, e Irene, que llegó hace unos días a Madrid. En cuanto a Victoria Federica y Froilán, no estarán ninguno de los dos. La primera de ellas viajó hasta Perú el pasado fin de semana y el hijo mayor de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena cogía hace unas horas un vuelo de vuelta a Abu Dabi desde Madrid.