Pablo Urdangarin habla por primera vez de su novia, Johanna Zott: "Estoy contento"

Pablo Urdangarin lleva días copando todos los titulares. El hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin está enamorado. ¿La afortunada? Una joven llamada Johanna Zott, una excompañera de su colegio, el Liceo Francés en Barcelona. Ella, al igual que él, es deportista. Comparte con su chico la pasión por el deporte. Pero no el balonmano, sino el voleibol. En la actualidad forma parte de la categoría Senior B del equipo Voley Esplugues. Este miércoles, el nieto de los reyes eméritos ha hablado por primera vez de su novia ante las cámaras. Con la amabilidad y la educación que lo caracteriza ha contestado cuando se le ha preguntado por su nueva ilusión. "Estoy contento", admite. Eso sí, no desea profundizar: "Prefiero no comentar, guardarlo para nosotros y ya está". No se pierda el vídeo para ver su respuesta.

Vídeo: Europa Press

Johanna Zott, la novia de Pablo Urdangarin, es hija de una médico y un profesor de Barcelona

El hijo de la infanta Cristina asegura estar "contento" tras hacerse pública su relación con Johanna, tanto es así que no puede esconder su felicidad. "Estoy contento, gracias", repite. Cuando la reportera le menciona que la joven debe ser una de las chicas más envidiadas del país, responde quitándole hierro al asunto: "Bueno, eso dicen, eso dicen". Pablo Urdangarin no se ha pronunciado sobre la opinión que tiene su madre de su novia. "Y cómo decíamos el otro día, la vida te sonríe tanto a nivel personal como profesional", le preguntan, y él contesta: "Eso es, así es".

El sobrino del Rey Felipe está muy centrado en su carrera deportiva junto al equipo del Barça de balonmano, pero tiene tiempo libre para disfrutar de planes con su familia, con sus amigos y con su chica. Discreta, no se sabe mucho de ella y tampoco se deja ver en público, pero se conoce que es hija de una médico y un profesor de una prestigiosa escuela de negocios de Barcelona. Asimismo, Johanna Zott ha demostrado ser una persona solidaria. Ha participado en actos sociales que hace su equipo de Esplugues. Cuando dio comienzo la guerra de Ucrania, la joven participó activamente en una acción benéfica y recogió comida en un centro comercial para ayudar a las personas más necesitadas del país.