Pablo Urdangarin, como nunca lo habíamos visto

Pablo Urdangarin ha emprendido nueva andadura profesional y lo está dando todo. El hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no deja de dar alegrías a sus padres y a los aficionados del BM Granollers, el equipo por el que fichó el pasado mes de abril. Tras su paso por el F.C. Barcelona, es una de las grandes promesas del balonmano. Guapo, atlético y siempre amable, el segundo vástago de la hermana del Rey Felipe VI ha vuelto a conquistar a todos por su entrega a la hora de encarar sus citas deportivas. Totalmente volcado con su carrera profesional, el joven de 22 años, metió un golazo en su último partido. Una gesta en la cancha que, muy a su pesar, no fue suficiente para darle la victoria a su equipo. Visiblemente apenado, Pablo no dudó en felicitar a sus rivales por el triunfo. Así se desenvolvió en la pista, como nunca lo hemos visto.

Vídeo: Europa Press