Pablo Urdangarin agradece las felicitaciones tras su nuevo rumbo profesional

Pablo Urdangarin suele ser parco en palabras, pero siempre educado con aquellos que tiene en frente. Horas después de que se confirmara su nuevo rumbo profesional. el hijo de la Infanta Cristina ha reaparecido ante la prensa. Precisamente a ellos ha sido a quienes ha agradecido que le felicitaran tras fichar por el Granollers, equipo que le permitirá quedarse en Barcelona junto a su pareja.

Aunque está previsto que se quede en el Barça B al menos hasta este verano, lo cierto es que se avecinan meses de cambios para él. Feliz por la etapa que ha pasado en el equipo blaugrana, ahora tiene otros sueños y sobre todo ganas de brillar como jugador de balonmano. Si bien había varias ofertas sobre la mesa, finalmente se ha decantado por este equipo en el que, al menos, estará dos temporadas, según ha revelado el Mundo Deportivo. Si no hay cambios de última hora, él cambiará de equipo, algo sobre lo que de momento él no se ha pronunciado al detalle.

"Yo no me pongo límites, creo que puedo llegar bastante lejos", dijo hace algún tiempo. Con estas palabras volvió a quedar claro que para el hijo de Iñaki Urdangarin no hay techo, tampoco nada que le frene. A sus 22 años, se ha alzado hasta con cuatro títulos, entre otros, Ligas ASOBAL, la Supercopa de Catalunya y Champions, un fiel reflejo de lo bien que ha marchado a su equipo durante el tiempo que él ha estado.

Actualmente, mientras su futuro en el mundo del balonmano se decide, terminará el año deportivo en el Barcelona. Por esta razón, no está obligado a mudarse ni a buscar una casa fuera de la ciudad condal. De hecho, a día de hoy está feliz con la casa que comparte junto a dos compañeros en un piso por el que pagan alrededor de 1500 euros al mes. Está cerca de la ciudad deportiva y, además, tiene espacio más que suficiente en él, por lo que vive con total comodidad.

La casa en la que reside Pablo Urdangarin

Allí puede llevar una vida adecuada a su edad y disfrutar de una habitación individual con baño privado. Con los otros dos inquilinos que a su vez son sus amigos puede disfrutar de las zonas comunes que tiene la urbanización. Y es que tienen piscina, todo un privilegio del que pueden gozar cuando comienza el buen tiempo en Barcelona. Lleva solo unos meses, pero parece que se ha hecho a la perfección a la zona y, de momento, no tiene ninguna intención de cambiar ni mudarse a corto plazo.