El nuevo retrato oficial de la Princesa Leonor sale a la luz tras su histórica Jura de la Constitución

La celebración del decimoctavo cumpleaños de la Princesa Leonor no solo ha marcado un punto de inflexión para ella, sino también para sus padres, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, quienes han observado cómo su hija ha crecido y se siente cada vez más preparada para asumir responsabilidades institucionales. De hecho, al presenciar su juramento de la Constitución en el Congreso de los Diputados, no lograron ocultar su mezcla de alegría y orgullo ante el significativo momento. La emoción también se reflejó en la Infanta Sofía, quien no pudo ocultar la felicidad que sentía por su hermana mayor.

Una imagen más actual de Leonor y Sofía

La sucesión de acontecimientos recientes ha provocado la necesidad de realizar pequeñas actualizaciones en la página web oficial de la Casa de Su Majestad el Rey. Los primeros en darse cuenta de dichos cambios fueron los seguidores en las redes sociales, quienes empezaron a comentar que los retratos de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía han sido cambiados para reflejar su imagen actual. Es importante recordar que el sitio web se dedica a proporcionar información institucional sobre las actividades que desempeña la Familia Real.

Las fotografías corresponden al día en que la Princesa Leonor juró la Constitución, el pasado 31 de julio. Aunque aún no se ha revelado la identidad del fotógrafo, el atuendo de las hermanas indica que fue ese el momento elegido para la sesión. Leonor aparece con un traje blanco a medida de la sastrería Serna, destacando en la solapa la insignia del Toisón de Oro. En cuanto a la Infanta Sofía, aunque su fotografía no lleva descripción, lleva el mismo vestido que el mencionado día. Luce una gran sonrisa y un minivestido floral de Erdem, con capa trasera y confeccionado en tejido estampado floral. El 18 aniversario de la Princesa Leonor ha sido el momento elegido por la Casa Real para cambiar los retratos que estaban en la web y cuya autora era la fotógrafa Estela de Castro.

Vuelta a Zaragoza y Gales

En este momento, la Princesa Leonor prosigue su preparación en la Academia Militar de Zaragoza. Nada más llegar, sus compañera de promoción la estaban esperando. Querían celebrar con ella un cumpleaños sorpresa en la hamburguesería Panzzer Grill situada en la avenida Goya. Leonor hizo su aparición en el establecimiento cerca de las 21:00 horas y subió a la segunda planta, donde sus amigas la esperaban. Allí disfrutó de su hamburguesa preferida en un ambiente muy distendido. La velada culminó cuando apagaron las luces para que sonara el "Cumpleaños feliz" de Parchís. La melodía sonó en todos los altavoces, cosa que hizo que todos los clientes lo cantaran a coro sin saber que iba dirigido a la Princesa Leonor, que se encontraba en la planta de arriba.

Mientras tanto, la Infanta Sofía continúa su educación en el UWC Atlantic College. De hecho, partió justo después de celebrar el aniversario de su hermana, sin acabar el fin de semana en compañía de sus padres. Debía volver a la capital de Gales, lo antes posible, para retomar su curso académico.