El teléfono móvil de la Reina Sofía se ha convertido en su inseparable. La emérita no lo ha soltado durante la Confirmación de su nieta

La Reina Doña Sofía no ha querido perderse la Confirmación de su nieta, la infanta Sofía. A pesar de que no pudo estar presente en la graduación de la Princesa Leonor el pasado sábado por temas de incompatibilidad de agenda, sí que ha estado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, mismo lugar en el que hace cinco años tomó su Primera Comunión. La emérita llegaba junto a los abuelos maternos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, a quienes le esperaban sus respectivas parejas actuales dentro del templo religioso. A su llegada y a lo largo del tiempo que ha permanecido frente a las cámaras hemos podido ser testigos de un pequeño detalle: Doña Sofía no se separa de su teléfono móvil.

A pesar de que la emérita lucía un bolso de estilo bandolera en azul firmado por Valentino, ha querido que su dispositivo estuviera bien a mano. De hecho, en sus manos. El Iphone de Doña Sofía se convertía así en el otro protagonista y en la anécdota de la jornada. La emérita lo iba pasando de mano en mano e incluso ha aparecido en el posado familiar con su dispositivo móvil. A pesar que incluso lleva una cuerda para poder colgarlo del cuello, como le hemos visto en ocasiones anteriores, esta vez prefería ser más cauta. Aún así, la mayor parte del tiempo no ha soltado su teléfono. ¿Cuál es el motivo para que no se desprenda de él ni en este tipo de actos?

El teléfono móvil de la Reina Sofía se convierte en su complemento inesperado

Tras el posado familiar, era el momento de entrar a la parroquia para vivir la ceremonia religiosa en primera persona. Una ceremonia que ha durado alrededor de una hora. Y, efectivamente, a la salida la emérita seguía muy pendiente de su 'smartphone'. Sin lugar a dudas, este se ha convertido en el complemento más inesperado de la Reina Sofía, quien ha elegido un estilismo muy desenfadado y juvenil para la Confirmación de su nieta. Para la ocasión, ha combinado una original blazer en rosa con flores estampadas en azules y marrones (que ya le habíamos visto en anteriores ocasiones) con un sencillo top en crudo y un sobrio pantalón negro de pierna amplia. Ha añadido al look múltiples collares largos, un bolso bandolera con tachuelas en azul y su inseparable teléfono móvil, que ya forma parte de ella.

Tan solo ha habido un momento en el que no hemos visto su 'smartphone' en la mano. A la salida de la parroquia, tanto Paloma Rocasolano como la Reina Letizia se han mostrado muy pendientes de la emérita. Son conscientes de que Sofía llegaba en solitario sin la presencia de su marido, el rey Don Juan Carlos. Por este motivo, tanto su nuera como su consuegra se han mostrado muy cercanas a ella en todo momento. Ha sido precisamente cuando la Reina y su madre cogían de la mano a la emérita cuando hemos podido ser testigos de que su teléfono había desaparecido. ¡Habría sido el momento perfecto para guardarlo en el bolso!

El teléfono de la emérita ya fue el centro de las críticas en el funeral de Isabel II

No es la primera vez que el 'smartphone' de Doña Sofía acapara el protagonismo. Ocurrió lo mismo en el funeral de Isabel II. En aquella ocasión, lo llevaba colgado del cuello. Un gesto que es muy habitual en la emérita pero que en aquel momento suscitó un sinfín de críticas, ya que aseguraban que es un enorme error de protocolo.