Ana Morgade vivió todo un momento ‘tierra trágame’ hace unos años con la Reina Letizia, pero no ha sido hasta ahora cuando lo ha hecho público.

La Reina Letizia siempre ha demostrado ser una fan absoluta del teatro o el cine. De hecho, no ha dudado en abandonar el Palacio de la Zarzuela en alguna ocasión -cuando su agenda oficial se lo ha permitido-, en compañía del Rey Felipe, o sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, para ir a ver algún espectáculo.

Esto ha permitido que algunos rostros conocidos de los sectores antes mencionados coincidan con Letizia en algún momento de sus carreras profesionales. Es el caso de Ana Morgade, que ha desvelado cómo fue el encuentro privado que tuvo con ella en uno de sus trabajos como humorista.

«Me hizo mucha ilusión actuar para la Reina Letizia, la verdad. No para ella, no es que me contratara para un cumpleaños… Hacía un evento que era muy chulo de cómicos que eran divulgadores científicos y lo hacían a través de monólogos, más o menos de humor. Es una iniciativa muy bonita. Me llamaron dos años para presentar», empieza diciendo la humorista sobre una de las personas para las que ha actuado y que le hizo especial ilusión.

Ana Morgade tuvo la suerte de actuar para la Reina Letizia

«A la Reina Letizia le encanta este evento y ella va porque le apetece, no es nada institucional», empieza diciendo la colaboradora de televisión para poner en situación a sus compañeros en el plató de ‘La noche D’, programa de Dani Rovira que ella visitó hace unos días. «Yo no tenía ni idea de que ella iba a ir a este evento. Yo acepté el trabajo, pero una vez me dijeron que tenía que ir un poco antes porque había algunas medidas de seguridad extra. Yo pensé ‘cómo te cuidan aquí’, pero no, era porque venía la Reina», ha comentado entre risas.

Pero la cosa no quedó ahí. Y es que Ana Morgade tuvo la oportunidad de encontrarse con ella tras el evento. «Cuando terminé el bolo, estaba hablando con la gente y de repente, que yo encima lo había dado todo, estaba resudada, con un moño cochino y me vino un hombre como muy tocho. Me dijo: ‘Su Majestad quiere hablar con usted’. Y yo pensé: ‘¿Ahora? Que tengo toda la espalda sudada, qué vergüenza’. Pues al final estuve hablando con la Reina, con su Majestad, que es un lío, porque si no estás acostumbrada, con todo lo de usted… Me hacía un lío…», reconoce como anécdota.

Letizia quiso mantener una conversación con ella

«En un momento dado le dije: ‘Pero Majestad, usted es muy joven’. Y me contestó: ‘¿Pero tú cuántos años me echas?’. Y yo pensando: ‘Ostras, como le diga mucho, me decapitan. No me acuerdo lo que le dije, pero tiré muy para abajo. Porque claro, que la Reina de España te pregunte que cuántos años le echas…», termina diciendo sobre el momento tierra trágame con Letizia.