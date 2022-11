Este lunes, Mario Vargas Llosa cometía un lapsus al recibir un premio taurino en el Hotel Wellington de Madrid. El galardón lo recibía de la mano de la infanta Elena, a la que sin darse cuenta llamó «Princesa Leonor». Su metedura de pata no fue la única de la noche… Y es que, además del error al nombrar a la hermana de Felipe VI, no dudó en hacer referencia a los hermanos Roca Rey. Uno de ellos es el torero al que se relaciona sentimentalmente con su hija, Victoria Federica. La gala, pues, estuvo sembrada de perlas con las que el Premio Nobel de Literatura no dejó indiferente a la infanta.

Vídeo: Europa Press

Sin la compañía de Isabel Preysler, Vargas Llosa recogía el premio Capote de las Artes 2022. El peruano mostraba su gratitud con un discurso en el que nombró al clan al que pertenece el amigo especial de Victoria Federica. «Soy un viejo aficionado de los toros, como la mayor parte de los peruanos. En el Perú es uno de los países donde la fiesta de los toros prendió y quizás, donde haya mayor afición sea en las comunidades campesinas», decía. «Las comunidades celebran siempre a sus patronos con una fiesta taurina, es una fiesta que tiene una enorme popularidad y los hermanos Roca Rey, que como ustedes saben son toreros, han tratado de unir estas dos celebraciones taurinas: las de los campesinos y los de la clase media peruana».

Lo cierto es que Roca Rey y Mario Vargas Llosa, ambos de origen peruano, mantienen una excelente relación dese hace tiempo. El joven, nacido el 21 de octubre de 1996 en Lima -y cuyo nombre completo es Andrés Raúl Roca-Rey Valdez-, es hijo de Fernando Roca-Rey Müller y de María Mercedes Valdez Díaz. Es hermano menor del también matador de toros Fernando Roca Rey. Su familia paterna está ligada a la tauromaquia desde su bisabuelo. Una fiesta de la que el escritor es un apasionado. «Es absurdo, es ridículo que se quiera prohibir la fiesta de los toros, es una de las más antiguas tradiciones europeas», recordaba este lunes. «En América Latina la fiesta de los toros es inmensamente popular». Prueba de lo bien que se llevan Vargas Llosa y Roca Rey es que el año pasado, el matador le brindó las faenas al maestro de las letras. Es uno de sus toreros favoritos. Y siempre que puede va a la plaza de toros de Las Ventas cuando el joven figura en el cartel.

Roca Rey, considerado el torero de moda, copa todos los titulares desde hace varias semanas. Se comenta que mantiene una amistad especial con Victoria Federica, pero ninguno de ellos ha confirmado o desmentido la noticia. Esta semana, sin ir más lejos, al diestro le han preguntado si está enamorado y ha respondido que sí, aunque se trata de un amor no correspondido. «Salgo a torear de una persona que aún no está enamorado de mí», ha dicho. Y cuando se le cuestiona si hace referencia a la hija de la infanta Elena, responde rotundo: “No voy a entrar en ese juego porque no vivo de ello”.

De momento, seguimos sin saber de manera ‘oficial’ si existe una historia de amor entre ambos jóvenes. Él ha dejado claro que son amigos: “No voy a dejar de ser amigo de una persona que también está en la mira de la gente”. Por su parte, Mario Vargas Llosa lo ha puesto por las nubes ante la posible suegra. ¿Se trata de una mera casualidad o quizás haya querido ejercer de improvisado celestino?