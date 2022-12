Si bien no es la primera vez que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía posan solas en el Christmas de la Familia Real Española, sí es la primera en la que se muestran tan cariñosas la una con la otra en una imagen oficial. No parecen estar encorsetadas, sino todo lo contrario, una imagen que transmite sobre todo un mensaje de unidad entre ellas. Distanciadas (solo a nivel físico) desde que la heredera al trono vive en Gales, SEMANA ha querido saber la verdadera lectura analizada por un experto en comunicación no verbal, quien nos señala varias curiosidades que hasta ahora habían pasado desapercibidas.

Comenzamos con el outfit elegido por ambas, el cual es sencillo y está alejado de cualquier acto oficial al que estamos acostumbrados. Así nos lo señala Javier Torregosa de ‘Noverbal’: «Llevan ropa informal para crear mayor cercanía y empatía con el resto. De este modo, transmiten una imagen más desenfadada. Han elegido colores muy claros para acercarnos a la pureza, a la verdad y a lo limpio. Transmiten cercanía». Eso sí, no solo las prendas elegidas o su combinación hablan por sí solas, sino también cada uno de los gestos que observamos en la felicitación navideña de este 2022.

El experto destaca, por otro lado, la posición de las cabezas de las hijas de don Felipe y doña Letizia, la cual suele enviar información en cualquier fotografía. Cabe señalar que este tipo de postales son estudiadas antes de su difusión a los medios de comunicación y que en absoluto son espontáneas, un detalle que también hay que tener en cuenta tras el estudio de la fotografía. Pero, ¿han querido decir algo al estar cerca en la imagen, aunque quizás no lo suficiente? «Bajo el prisma de gestualidad no consciente lo más llamativo son las cabezas. La cabeza de Leonor está en una inclinación neutra, lo que quiere decir que no se direcciona hacia ningún sitio, a diferencia de Sofía que se dirige en dirección opuesta a su hermana. Esto significa que en ese momento no conexiona, aunque esto puede ser momentáneo. Todo está estudiado. Lo normal sería que las cabezas estuvieran más juntas, pero quizás esto quedaría ‘demasiado hermanado’ o cariñoso«, nos revela Torregosa.

Además, el experto consultado nos incide en otro dato cuanto menos curioso: las manos y la posición de las mismas cuando el fotógrafo tomó la instantánea. A este medio nos explica que cada dedo tiene un significado, por lo que mostrar unos u otros tiene una lectura que no todo el mundo sabe interpretar. «Hay algo muy interesante que es la mano izquierda de Leonor, hay dos dedos abiertos y tres cerrados que están ocultos. Este gesto creo que es involuntario, ya que es difícil de impostar. Para el ser humano cada dedo tiene un significado…es un tema biológico. Cuando nos tocamos o hacemos un gesto quiere decir algo concreto y está demostrado», apunta. Con muchas incógnitas sobre la mesa, Javier nos traduce qué mensaje manda la hija pequeña de los Reyes con sus manos, con las cuales abraza a su hermana Leonor.

«Los dedos que deja libres son el dedo pulgar y el dedo índice, estos dedos tienen que ver con el propio yo. Con que ella se quiere exponer, no se quiere ocultar. En cambio los dedos con los que agarra tienen que ver con su entorno más próximo y con ello quiere decir que quiere proteger y cobijar a sus más cercanos. Es un pensamiento adecuado y quiere tener cuidado. En una foto navideña es sencillo que se le haya pasado por la cabeza. El dedo corazón se relaciona con la familia, el anular se relaciona con los compromisos o con la pareja y el meñique se ubica con el entorno diario«, nos señala. ¿Darán un nuevo giro el próximo año a la hora de felicitar la Navidad y volverán a sorprendernos? Solo el tiempo lo dirá.